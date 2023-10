Esta escena sangrienta de 'Gen V' fue demasiado para los ejecutivos de Amazon

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE GEN V]

Los espectadores que llevan siguiendo The Boys durante sus tres temporadas saben bien que la violencia gráfica es una constante en la ficción capitaneada por Eric Kripke. No hay episodio en el que no se cuelen salpicaduras de sangre debido a algún accidente o trifulca, sobre todo si Homelander (Antony Starr) anda cerca.

Siendo así, era de esperar que su spin-off, Gen V, heredaría esa misma fascinación por recrearse en lo visceral y brutal en pantalla. En los cuatro episodios que llevamos de serie, ya hemos asistido a una explosión de pene, un suicidio que ha ensuciado la acera de sesos y una masturbación de lo más repulsiva, por mencionar solo algunos ejemplos.

Sin embargo, pese a todas las bestialidades que les ha tocado vivir a los alumnos de la universidad Godolkin en los primeros días de curso académico, ha sido una escena previa la que ha escandalizado a los ejecutivos de Prime Video, la plataforma de Amazon que emite la serie.

La menstruación de Marie en 'Gen V'

Jaz Sinclair en 'Gen V' Cinemanía

Jaz Sinclair (Las escalofriantes aventuras de Sabrina) se pone al frente del elenco en la piel de Marie Moreau, alumna de primer año con la capacidad de manipular su sangre. Su don, por muy repulsivo que pueda parecer, la convierte en una de las estudiantes más poderosas del centro.

Gen V arranca justamente con una Marie adolescente descubriendo sus poderes de forma dramática. La serie muestra a la protagonista junto a sus padres y su hermana pequeña mientras asisten emocionados a la retransmisión del fichaje de A-Train (Jessie Usher) por los Siete.

Marie empieza a sentirse mal y corre hacia el baño, donde no solo descubre que le ha bajado el periodo, sino también que puede manipular la sangre cuando su menstruación empieza a elevarse frente a ella. Todo se descontrola cuando sus padres van a su encuentro y ella, incapaz de dominar su poder, los mata con un apuesta en escena de lo más sangrienta.

"Eso estaba en el guion del piloto cuando me uní a la serie, y creo que al principio había incomodado a la parte ejecutiva porque es la menstruación de las chicas", ha asegurado Michele Fazekas, showrunner de la serie con Tara Butters, en un encuentro con EW.

"Cuando Tara y yo nos unimos, fue una de las cosas que nos atrajo", ha continuado explicando: "Me encanta que sus poderes salgan de ahí. Ya es de por sí, no algo traumático, pero sí algo muy importante en la vida de cualquier chica". Asimismo, la creadora añade que la ficción se aleja así de The Boys: "Que eso active tus poderes y mate a tus padres la diferencia mucho de The Boys. The Boys trata sobre 'los chicos' y esta va sobre una chica, una mujer. Sentí que la serie va sobre esto".

Curiosamente, esta escena inicial de la serie se ha mantenido desde el primer borrador de Gen V, realizado por el guionista y productor ejecutivo de The Boys Craig Rosenberg. "A veces las víctimas eran diferentes, a veces no eran sus padres, pero siempre hubo esa noción de que con la pubertad de Marie llegaba este comienzo de adultez de la forma más horrible", ha contado Kripke: "A veces hubo conversaciones en las altas esferas preguntando: '¿Estáis seguros?".

Pese a la incomodidad de ciertos ejecutivos de la plataforma, la escena se mantuvo y con ella da comienzo la serie. Sin duda, es una secuencia de lo más perturbadora y violenta, pero sienta las bases para el viaje que emprende Marie, ahora una alumna aventajada en Godolkin que quiere ser la mejor y llegar a los Siete para recuperar así a su hermana.

