Episodio final de 'The Walking Dead': cuándo se estrena y dónde ver el capítulo 11x24

Han pasado 12 años desde que Rick Grimes (Andrew Lincoln) despertara en mitad del apocalipsis zombie y se enfrentara a las bestias más inmundas, y los supervivientes más cruentos, en The Walking Dead. Sus 11 temporadas nos han mostrado grandes batallas, numerosas muertes y giros de guion muy locos, que han mantenido a un fandom fiel, a lo largo de hasta 177 capítulos. Ahora, la ficción se despide definitivamente de los espectadores.

El próximo 20 de noviembre AMC estrena en Estados Unidos el episodio final de The Walking Dead. En España, el capítulo llegará doblado un día después, el 21 de noviembre. Este último episodio de la temporada 11 llegará a través de FOX TV España, quien ha emitido a lo largo de todos estos años la ficción basada en los cómics de Robert Kirkman.

El próximo LUNES a las 22.00 no te pierdas el FINAL de #TheWalkingDead en @foxtves. ¡¡No faltéis!! pic.twitter.com/YjUQR7Z9lM — FOX España TV (@foxtves) November 14, 2022

El capítulo más largo de la serie

Además, este episodio será el más largo de toda la serie con una duración de hasta 90 minutos, una pequeña película para despedirnos definitivamente de las tramas de los zombies.

Este capítulo recibe el nombre de Rest in Peace (Descanse en Paz). El final de TWD tendrá que responder a muchos interrogantes sobre el paradero de algunos de los personajes más queridos, como Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), quienes próximamente contarán con su propio spin-off. Además, la aparición de la Commonwealth y la llegada de los supervivientes a este nuevo hogar tendrán consecuencias inesperadas en el devenir del desenlace.

Aunque la serie llega a su final, aún quedan desventuras en este universo para rato. Próximamente, también podremos ver el spin-off protagonizado por Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan), que recibe el nombre de The Walking Dead: Dead City. Además, Fear the Walking Dead y Tales of the Walking Dead continuarán sus emisiones, y se verán ampliadas por la llegada de la serie de Daryl Dixon (Norman Reedus), y la de Michonne (Danai Gurira) y Rick (Andrew Lincoln).

