Emma Mackey abandona 'Sex Education': "He dicho adiós a Maeve"

Nos guste o no, el instituto siempre se acaba, también en pequeña pantalla. Sex Education llegó en 2019 a Netflix para dar una vuelta de tuerca desinhibida y desprejuiciada a la ficción adolescente, adentrándose de forma honesta y divertida en la vida sexual de los alumnos de Moordale y los adultos que los acompañan.

Cuatro años y tres temporadas después, con una cuarta en camino, el fenómeno va a perder a una de sus protagonistas, Emma Mackey, que da vida a Maeve. Durante los BAFTA, ceremonia en la que se ha alzado con el premio a la estrella ascendente, la actriz ha asegurado que no estará en la quinta entrega de la serie de anunciarse su renovación.

Al ser preguntada por la prensa sobre si regresaría en una quinta temporada (aún sin confirmar), Mackey ha respondido a Radio Times (vía EW): "¿Temporada 5? ¡Acabé la cuarta la semana pasada! No, no creo que esté en la temporada 5. He dicho adiós a Maeve".

Durante la producción de la cuarta temporada, que presumiblemente se estrenará este año, Mackey ya adelantó que tendría menos escenas y que su participación sería "más esporádica" al haber más personajes.

Recordemos que Sex Education tendrá bajas importantes en los próximos episodios. Tras confirmarse que Simone Ashley dejaría la serie para dedicarse en exclusiva a Los Bridgerton, se añadían las ausencias de Patricia Allison y Tanya Reynolds, encargadas de dar vida a Ola y Lily.

Ncuti Gatwa, que interpreta a Eric, también aseguraba recientemente que abandonaría la serie para centrarse en su próximo proyecto en TV: dar vida al 15º Doctor en Doctor Who, sustituyendo a Jodie Whittaker.

Mackey, por su parte, tiene una agenda repleta de proyectos. Tras haberla visto recientemente en Muerte en el Nilo y Emily, este año estrenará Barbie, con Margot Robbie protagonizando y produciendo la película sobre la icónica muñeca, dirigida por Greta Gerwig.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.