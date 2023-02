Palmarés completo de los BAFTA 2023: La alemana 'Sin novedad en el frente' da la gran sorpresa y reina con siete premios

Una era la más nominada y la otra, la que partía como favorita según la lógica cinéfila. A pesar del número de candidaturas de Sin novedad en el frente (14), se pensaba que Almas en pena de Inisherin mandaría en los premios BAFTA 2023. Sin embargo, la imponente película bélica alemana, impulsada por Netflix, se impuso por sorpresa en los galardones que concede la Academia británica.

El filme dirigido por Edward Berger, enmarcado en los horrores de la Primera Guerra Mundial desde las circunstancias de un joven soldado alemán, fue reconocido con los BAFTA a la mejor película, director, guion adaptado, fotografía, música, sonido y película de habla no inglesa.

A priori esta nueva adaptación de la novela de Erich Maria Remarque aparecía como la propuesta que reina en las candidaturas y luego pierde escalones en el palmarés. En contraste, el primer trofeo de la noche, el de guion adaptado, acabó convirtiéndose en un anuncio de lo que iba a suceder. La obra llegó a Netflix tras pasar de manera limitada por salas.

Almas en pena de Inisherin no reinó pero se llevó cuatro premios importantes: película británica, guion original (para su director, Martin McDonagh), actriz de reparto (Kerry Condon) y actor de reparto (Barry Keoghan). Este último salió vencedor frente a su compañero Brendan Gleeson.

Se contaba con un quinto premio para el filme, el de mejor actor para Colin Farrell, si bien el BAFTA recayó en Austin Butler por su meritoria encarnación de Elvis Presley. A pesar del nivel exhibido por Butler, el galardón constituyó otra de las sorpresas de la 76 edición. Elvis sumó cuatro estatuillas al triunfar también en las categorías de maquillaje y peluquería, vestuario y casting.

Donde no fallaron las sensaciones previas fue en lo relativo a la mejor actriz, con Cate Blanchett recogiendo la distinción por su formidable trabajo como directora de orquesta con luces y sombras en Tár.

Siempre hay una película que se va de vacío o casi, y en este caso le ocurrió a Todo a la vez en todas partes. La singular creación de los Daniels, un fenómeno en Estados Unidos, tenía diez nominaciones, las mismas que Almas en pena de Inisherin, y al final solo salió victoriosa en el apartado de montaje.

A continuación se detalla el palmarés completo de los BAFTA Film Awards 2023, desarrollados en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres y con Richard E. Grant y Alison Hammond como presentadores. Los ganadores en cada una de las 25 categorías se resaltan en negrita, subrayados y con asterisco:

Mejor película

Sin novedad en el frente. Malte Grunert*

Almas en pena de Inisherin. Graham Broadbent, Pete Czernin, Martin McDonagh

Elvis. Gail Berman, Baz Luhrmann, Catherine Martin, Patrick McCormick, Schuyler Weiss

Todo a la vez en todas partes. Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Jonathan Wang

Tár. Todd Field, Scott Lambert, Alexandra Milchan

Mejor película británica

Aftersun. Charlotte Wells, Mark Ceryak, Amy Jackson, Barry Jenkins, Adele Romanski

Almas en pena de Inisherin. Martin McDonagh, Graham Broadbent, Pete Czernin*

Brian y Charles. Jim Archer, Rupert Majendie, David Earl, Chris Hayward

El imperio de la luz. Sam Mendes, Pippa Harris

Buena suerte, Leo Grande. Sophie Hyde, Debbie Gray, Adrian Politowski, Katy Brand

Living. Oliver Hermanus, Elizabeth Karlsen, Stephen Woolley, Kazuo Ishiguro

Matilda, de Roald Dahl. El musical. Matthew Warchus, Tim Bevan, Eric Fellner, Jon Finn, Luke Kelly, Dennis Kelly

Mira cómo corren. Tom George, Gina Carter, Damian Jones, Mark Chappell

Las nadadoras. Sally El Hosaini, Tim Bevan, Tim Cole, Eric Fellner, Ali Jaafar, Jack Thorne

El prodigio. Sebastián Lelio, Ed Guiney, Juliette Howell, Andrew Lowe, Tessa Ross, Alice Birch, Emma Donoghue

Debut de guionista, director o productor británico

Aftersun. Charlotte Wells (guionista/directora)*

Blue Jean. Georgia Oakley (guionista/directora), Hélène Sifre (productora)

Electric Malady. Marie Lidén (directora)

Buena suerte, Leo Grande. Katy Brand (guionista)

Rebellion. Elena Sánchez Bellot (directora), Maia Kenworthy (directora)

Película de habla no inglesa

Sin novedad en el frente. Edward Berger, Malte Grunert*

Argentina, 1985. Santiago Mitre, Victoria Alonso, Agustina Llambi Campbell, Axel Kuschevatzky, Federico Posternak

La emperatriz rebelde. Marie Kreutzer, Alexander Glehr

Decision to leave. Park Chan-wook, Ko Dae-seok

The quiet girl. Colm Bairéad, Cleona Ní Chrualaoi

Documental

All that breathers. Shaunak Sen, Teddy Leifer, Aman Mann

La belleza y el dolor. Laura Poitras, Howard Gertler, Nan Goldin, Yoni Golijov, John Lyons

Fire of love. Sara Dosa, Shane Boris, Ina Fichman

Moonage daydream. Brett Morgen

Navalny. Daniel Roher, Diane Becker, Shane Boris, Melanie Miller, Odessa Rae*

Película de animación

Pinocho, de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar, Alex Bulkley*

Marcel the shell with shoes on. Dean Fleisher Camp, Andrew Goldman, Elisabeth Holm, Caroline Kaplan, Paul Mezey

El Gato con Botas. El último deseo. Joel Crawford, Mark Swift

Red. Domee Shi, Lindsey Collins

Director

Sin novedad en el frente. Edward Berger*

Almas en pena de Inisherin. Martin McDonagh

Decision to leave. Park Chan-wook

Todo a la vez en todas partes. Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Tár. Todd Field

La mujer rey. Gina Prince-Bythewood

Guion original

Almas en pena de Inisherin. Martin McDonagh*

Todo a la vez en todas partes. Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Los Fabelman. Tony Kushner, Steven Spielberg

Tár. Todd Field

El triángulo de la tristeza. Ruben Östlund

Guion adaptado

Sin novedad en el frente. Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell*

Living. Kazuo Ishiguro

The quite girl. Colm Bairéad

Al descubierto. Rebecca Lenkiewicz

La ballena. Samuel D. Hunter

Actriz protagonista

Cate Blanchett. Tár*

Viola Davis. La mujer rey

Danielle Deadwyler. Till. El crimen que lo cambió todo

Ana de Armas. Blonde

Emma Thompson. Buena suerte, Leo Grande

Michelle Yeoh. Todo a la vez en todas partes

Actor protagonista

Austin Butler. Elvis*

Colin Farrell. Almas en pena de Inisherin

Brendan Fraser. La ballena

Daryl McCormack. Buena suerte, Leo Grande

Paul Mescal. Aftersun

Bill Nighy. Living

Actriz de reparto

Angela Bassett. Black Panther. Wakanda Forever

Hong Chau. La ballena

Kerry Condon. Almas en pena de Inisherin*

Dolly De Leon. El triángulo de la tristeza

Jamie Lee Curtis. Todo a la vez en todas partes

Carey Mulligan. Al descubierto

Actor de reparto

Brendan Gleeson. Almas en pena de Inisherin

Barry Keoghan. Almas en pena de Inisherin*

Ke Huy Quan. Todo a la vez en todas partes

Eddie Redmayne. El ángel de la muerte

Albrecht Schuch. Sin novedad en el frente

Micheal Ward. El imperio de la luz

Música original

Sin novedad en el frente. Volker Bertelmann*

Babylon. Justin Hurwitz

Almas en pena de Inisherin. Carter Burwell

Todo a la vez en todas partes. Son Lux

Pinocho, de Guillermo del Toro. Alexandre Desplat

Casting

Aftersun. Lucy Pardee

Sin novedad en el frente. Simone Bär

Elvis. Nikki Barrett, Denise Chamian*

Todo a la vez en todas partes. Sarah Halley Finn

El triángulo de la tristeza. Pauline Hansson

Fotografía

Sin novedad en el frente. James Friend*

The Batman. Greig Fraser

Elvis. Mandy Walker

El imperio de la luz. Roger Deakins

Top Gun. Maverick. Claudio Miranda

Edición

Sin novedad en el frente. Sven Budelmann

Almas en pena de Inisherin. Mikkel E. G. Nielsen

Elvis. Jonathan Redmond, Matt Villa

Todo a la vez en todas partes. Paul Rogers*

Top Gun. Maverick. Eddie Hamilton

Diseño de producción

Sin novedad en el frente. Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper

Babylon. Florencia Martin, Anthony Carlino*

The Batman. James Chinlund, Lee Sandales

Elvis. Catherine Martin, Karen Murphy, Bev Dunn

Pinocho, de Guillermo del Toro. Curt Enderle, Guy Davis

Vestuario

Sin novedad en el frente. Lisy Christl

Ámsterdam. J.R. Hawbaker, Albert Wolsky

Babylon. Mary Zophres

Elvis. Catherine Martin*

El viaje a París de la señora Harris. Jenny Beavan

Maquillaje y peluquería

Sin novedad en el frente. Heike Merker

The Batman. Naomi Donne, Mike Marino, Zoe Tahir

Elvis. Jason Baird, Mark Coulier, Louise Coulston, Shane Thomas*

Matilda, de Roald Dahl. El musical. Laura Blount, Naomi Donne, Barrie Gower, Sharon Martin

La ballena. Anne Marie Bradley, Judy Chin, Adrien Morot

Sonido

Sin novedad en el frente. Lars Ginzel, Frank Kruse, Viktor Prášil, Markus Stemler*

Avatar. El sentido del agua. Christopher Boyes, Michael Hedges, Julian Howarth, Gary Summers, Gwendolyn Yates Whittle

Elvis. Michael Keller, David Lee, Andy Nelson, Wayne Pashley

Tár. Deb Adair, Stephen Griffiths, Andy Shelley, Steve Single, Roland Winke

Top Gun. Maverick. Chris Burdon, James H. Mather, Al Nelson, Mark Taylor, Mark Weingarten

Efectos visuales

Sin novedad en el frente. Markus Frank, Kamil Jafar, Viktor Müller, Frank Petzold

Avatar. El sentido del agua. Richard Baneham, Daniel Barrett, Joe Letteri, Eric Saindon*

The Batman. Russell Earl, Dan Lemmon, Anders Langlands, Dominic Tuohy

Todo a la vez en todas partes. Jeff Desom, Ethan Feldbau, Jonathan Kombrinck, Zak Stoltz

Top Gun. Maverick. Seth Hill, Scott R. Fisher, Bryan Litson, Ryan Tudhope

Corto británico de animación

The boy, the mole, the fox and the horse. Peter Baynton, Charlie Mackesy, Cara Speller, Hannah Minghella*

Middle watch. John Stevenson, Aiesha Penwarden, Giles Healy

Your mountain is waiting. Hannah Jacobs, Zoe Muslim, Harriet Gillian

Mejor corto británico

The ballad of Olive Morris. Alex Kayode-Kay

Bazigaga. Jo Ingabire Moys, Stephanie Charmail

Bus Girl. Jessica Henwick, Louise Palmkvist Hansen

A drifting up. Jacob Lee

An irish goodbye. Tom Berkeley, Ross White*

Premio a la estrella ascendente

Aimee Lou Wood

Daryl McCormack

Emma Mackey

Naomi Ackie

Sheila Atim

