De Patricia Allison a Tanya Reynolds: todas las bajas de 'Sex Education' para su temporada 4

En Sex Education se avecinan cambios. La cuarta temporada de la serie de Laurie Nunn se encuentra en pleno desarrollo, con vistas a estrenarse en Netflix a lo largo de 2023, pero una vez lo haga será con tantas modificaciones desde las entregas previas que casi sería lícito hablar de un reboot. Todo a cuenta de bajas y nuevas incorporaciones, algo por lo demás bastante habitual en las series de instituto: en Netflix también contamos con el ejemplo de Élite, que en tanto a personajes que terminan el curso o lo repiten, se va antojando necesario renovar plantilla.

En Sex Education, sin embargo, esto parece obedecer a las circunstancias cambiantes antes que a la voluntad de los guionistas (entre los que se encuentra Bisha K. Ali, creadora de Ms. Marvel). La serie ha supuesto toda una lanzadera para intérpretes que han recabado la atención de nuevos y más ambiciosos proyectos, y ahora mismo hay dudas sobre la permanencia en Sex Education de dos de sus grandes protagonistas. Una es Emma Mackey interpretando a Maeve: luego de desempeñar un papel principal en Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh, Mackey forma parte del reparto de Barbie de Greta Gerwig, y ya ha dejado entrever sus dudas de que regrese en la cuarta temporada de Sex Education.

Pero Mackey aún no ha confirmado su salida, como tampoco lo ha hecho Ncuti Gatwa (Eric en Sex Education) pese a haber sido confirmado recientemente como el nuevo Doctor Who. Quienes sí han desvelado oficialmente su salida, y estarán ausentes en la cuarta temporada de Sex Education, son los siguientes intérpretes.

Simone Ashley

Simone Ashley en 'Sex Education' Netflix

Fue la primera en bajarse del carro. Simone Ashley ha interpretado en las tres primeras temporadas de Sex Education a Olivia, un personaje tirando a secundario, pero sus prioridades empezaron a tambalearse cuando fue elegida como Kate Sharma en la segunda entrega de Los Bridgerton, también en el marco de Netflix. Su personaje ha conectado con el público y va a regresar en las próximas temporadas, de forma que Ashley ha decidido dejar de lado la serie de Laurie Nunn para centrarse por entero en la adaptación de las novelas de Julia Quinn.

Patricia Allison

Patricia Allison en 'Sex Education' Netflix

Ola, interpretada por Patricia Allison, fue presentada en la primera temporada como la pareja de Otis (Asa Butterfield) y, por lo tanto, como el gran obstáculo para que prosperara el romance central de la serie: el de Otis con Maeve (que de todas formas, si Mackey se termina marchando, experimentará otro forzoso impasse). Sea como fuere, Ola y Otis rompieron, y en los últimos episodios el personaje de Allison se vinculó románticamente con el de Lily (Tanya Reynolds).

Ahora Allison ha confirmado que no estará en la cuarta temporada, arguyendo motivos profesionales. “Me ha encantado ser parte de Sex Education y dar vida a Ola pero desgraciadamente no me uniré al equipo en la cuarta temporada”, declaró la actriz.

Tanya Reynolds

Tanya Reynolds en 'Sex Education' Netflix

Es la última baja confirmada hasta ahora. Tras interpretar a Lily en tres temporadas, Reynolds seguirá el camino de su pareja en la ficción y acompañará a Allison en su marcha de Sex Education. Vía Radio Times, Reynolds le ha quitado importancia a su decisión, pues entiende que con la escala que ha alcanzado la serie de Netflix estas cosas pasen: “Es la progresión natural de estas series: cuando tienes un reparto tan grande y tantos personajes, has de dejar marchar a algunos para dar paso a otros nuevos, lo cual está bien, es como debería suceder”.

Está por ver, ahora, si Mackey y Gatwa terminan siguiendo a Reynolds, Allison y Ashley. Y, en directa consecuencia, qué nuevos personajes e intérpretes se encargarán de sustituirlos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.