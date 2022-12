Ellen Pompeo revela a Drew Barrymore la razón por la que abandona 'Anatomía de Grey'

Primero fue George (T. R. Knight), después Izzie (Katherine Heigl) y Cristina (Sandra Oh), las siguieron nuestros queridísimos Derek (Patrick Dempsey) y Álex (Justin Chambers) y, ahora, le toca el turno a Meredith Grey (Ellen Pompeo). Después de casi dos décadas y 18 temporadas, tras pasar de interna a jefa de cirugía general y tras casarse con Derek y perderle después de dar a luz a tres hijos, Meredith se despide de Anatomía de Grey.

Hace un mes, Ellen Pompeo anunció que en febrero de 2023 se estrenará el capítulo de la 19ª temporada que marcará la última aparición de Grey en la serie. Ahora, en una entrevista en el programa The Drew Barrymore Show, la actriz ha explicado su decisión de abandonar la serie que la llevó al estrellato y que le valió hasta cinco premios, entre los que se encuentran diversos People's Choice Awards a la actriz de drama de TV favorita y el premio a Mejor actriz de Televisión.

"La serie ha sido increíble y amo las experiencias que he vivido", ha explicado. "Pero tengo que mezclar un poco. Tengo 53 años. Siento mi cerebro como si fueran huevos revueltos. Tengo que hacer algo nuevo... No puedes hacer el crucigrama de The New York Times cada día, ¿sabes?". Por ello, la actriz ha afirmado que se siente "super feliz" con su decisión. "Quiero decir... 19 años es más de lo que la gente tiene a sus hijos en casa. La gente los tiene en casa hasta los 18 y luego los envían a la universidad", ha bromeado. "Así que esta soy yo yendo a la universidad".

La eterna lucha

Además de ahondar en la marcha de Pompeo de la serie, la actriz y presentadora Drew Barrymore ha aprovechado para alabar a su compañera de profesión por luchar por los derechos de las mujeres y por "haber cambiado la industria para las mujeres al exigir igualdad salarial", pues no fue hasta la cuarta temporada de Anatomía de Grey que la actriz que da vida a la protagonista (y que, a su vez, da nombre a la producción) consiguió que se le pagase igual que a su compañero Patrick Dempsey.

"Tomaste un riesgo muy personal pero hiciste que fuera más importante que tú misma y por ello todo el mundo a tu alrededor se unió a ti", ha alabado Barrymore. "Te quedaste en la serie, conseguiste que te pagaran más y cambiaste el juego para otras mujeres. Fuiste más exitosa, más respetada y, de algún modo, hiciste el trabajo de tu publicista más fácil porque ganaste la batalla".

Sin embargo, Pompeo ha explicado que no todo el mundo la apoyó, sobre todo, entre aquellos más cercanos a ella. "Hubo tanta gente que no son de mi círculo más íntimo que se acercaron a mí... Pero, ¿la gente de mi alrededor? Aquel día nadie dijo ni pío en el rodaje. No se oía ni una mosca", ha admitido. "Así que, cuando tu vida cambie, cuando decidas ser valiente y hablar, no esperes que todo el mundo se ponga de pie y te anime, porque no lo harán".

