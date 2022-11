'Anatomía de Grey': La despedida de Ellen Pompeo ya tiene fecha de estreno

Pocos actores consiguen estar casi dos décadas interpretando al mismo personaje. Es el caso de Ellen Pompeo, que con la 19ª temporada de Anatomía de Grey ha sumado 17 años en la piel de la doctora más sufridora de la pequeña pantalla norteamericana. Sin embargo, todo llega a su fin y la actriz ha decidido colgar la bata en los nuevos episodios de la serie.

En agosto, varios medios estadounidenses se hacían eco de la posible salida de Pompeo, afirmando que no se dejaría ver tanto en la nueva temporada, y ahora ya tenemos fecha de estreno para su despedida. Tal y como recoge Deadline, la protagonista dirá adiós como personaje principal en el séptimo episodio de la 19ª temporada, I’ll Follow the Sun, que se estrena el próximo 23 de febrero en EE UU.

La excusa para justificar su abandono será que Meredith Grey cambiará Seattle por Boston. Un vídeo promocional del regreso de la serie en invierno muestra que Meredith acepta una oferta de trabajo en la costa este para investigar el Alzheimer junto a Jackson Avery (Jesse Williams).

Sin embargo, Pompeo no abandonará del todo Anatomía de Grey ya que seguirá poniendo la voz en off en los restantes capítulos. Asimismo, continuará firmando como productora ejecutiva, regresará para el episodio final de temporada y no se descartan apariciones en posibles futuras entregas.

Con la marcha de la actriz, la serie se centrará en otros miembros del elenco: los internos que se han sumado a la apuesta esta temporada van teniendo más y más protagonismo y, entre los veteranos, aún contamos con Chandra Wilson (Miranda Bailey) y James Pickens Jr. (Richard Webber) para continuar con la historia.

En cuanto a Pompeo, dice adiós al Grey Sloan con varios proyectos en su agenda. Protagonizará una nueva miniserie de Hulu basada en el caso real de Kristine Barnett y Michael Barnett, una pareja norteamericana que abandonó a su hija adoptada, de origen ucraniano y que supuestamente sufría enanismo, asegurando que en realidad se trataba de una adulta sociópata.

