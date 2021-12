Ellen Pompeo reclama que 'Anatomía de Grey' acabe ya de una vez

Ellen Pompeo se ha hecho multimillonaria gracias a su trabajo en Anatomía de Grey como la doctora Meredith Grey, a quien ha interpretado en casi 400 episodios desde el inicio de la longeva serie del canal ABC. Ella ha estado ahí desde el principio de la serie, igual que sus compañeros Chandra WilsonyJames Pickens Jr., los únicos miembros del reparto original de aquel lejano 2005 que siguen al pie del cañón.

Tanto trabajo médico ha hecho que la filmografía de Pompeo sea mucho más raquítica que su cuenta corriente. Tras intervenir en películas como Atrápame si puedes (2002), Daredevil (2003) o Aquellas juergas universitarias (2003), todo pasa a girar casi completamente en torno a Anatomía de Grey (como su spin-off, Station 19). Una situación que a la actriz le gustaría remediar, a pesar de que el final de la serie creada por Shonda Rhimes no parezca nada cerca.

Anatomía de Grey sigue siendo un bombazo de audiencia en ABC, que actualmente emite la temporada 18 de la serie en EE UU. Esta nueva tanda de episodios existe gracias a las duras negociaciones que mantuvo el canal con la actriz, que accedió a firmar por una temporada más (pronto tendrán que volver a sentarse a hablar), ya que está deseando pasar página, como ha vuelto a confirmar en una entrevista reciente con Insider.

"Me he estado centrando en convencer a todo el mundo de que la serie debería acabar", afirma a las claras. "Me siento muy inocentona preguntando todo el rato a dónde va a ir el argumento, qué historias nos faltan por contar. Y entonces todos me responden: '¿Qué más da eso, Ellen? [La serie] está ganando chorrocientos dólares".

Así viene sucediendo desde el debut de Anatomía de Grey, la catapulta definitiva de Pompeo al estrellato... pero en un entorno realmente acotado. Habrá que ver cómo prosperan las negociaciones para una futura temporada 19, pero la estrella ya se está adelantando a la hora de dejar clara (otra vez) su intención de colgar la bata cuanto antes.

