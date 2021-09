Además de ser uno de los actores más aclamados de Hollywood, Denzel Washington se ha labrado una carrera tras las cámaras desde que debutara como director con Antwone Fisher (2002), también protagonizada por él. A este drama basado en hechos reales le han seguido otros filmes como The Great Debaters (2007), la más reciente Fences (2016) o la próxima Un diario para Jordan (2012), con Washington en la silla del director.

Sin embargo, lo que muchos no recuerdan es que el actor también probó suerte detrás de las cámaras en la pequeña pantalla, poniéndose al frente de un episodio de Anatomía de Grey llamado The Sound of Silence (2016). Se trata del noveno capítulo de la temporada 12, en el que, después de que Meredith (Ellen Pompeo) sea atacada por un paciente, sus compañeros del hospital Grey Sloan Memorial tratan de salvarle la vida.

Pompeo ha desvelado ahora en un encuentro con Patrick Dempsey para su podcast Tell Me With Ellen Pompeo (vía EW) que tuvo cierto encontronazo con Washington durante la filmación de una escena en particular. Aunque ha comenzado asegurando que el director fue "maravilloso", pronto ha relatado el encontronazo que tuvieron en el set. "Se volvió loco conmigo", ha asegurado Pompeo.

En palabras de la actriz, se encontraba rodando una escena para el final del episodio en la que Meredith Grey debe escuchar las disculpas del hombre que la hirió de gravedad, dejándola con la mandíbula rota. Al tratarse de una secuencia tan emotiva, Pompeo termino improvisando diálogos siguiendo el ejemplo del actor invitado que daba vida al paciente.

"Él decidió hablar de forma suave. Meredith estaba cabreada por tener que sentarse ahí y escuchar esta disculpa, y él no le estaba mirando a los ojos", ha recordado Pompeo: "Nos encantan los actores que toman decisiones, ¿no? Así que le grité y le dije: 'Mírame cuando te disculpas. Mírame'. Eso no estaba en el diálogo y Denzel se enfadó conmigo".

Según la actriz ha continuado explicando, Denzel le recordó que él era el director y que no le dijera a su compañero de escena qué hacer. "Le respondí: 'Escucha, esta es mi serie. Este es mi set. ¿A quién se lo dices? Casi no sabes ni dónde está el baño'. Y le tengo el máximo respecto como actor, como director, como todo, pero, sí, discutimos un día".

No todo fue malo

La protagonista ha seguido explicando que terminó por tener una pequeña charla con la mujer de Washington cuando visitó el set. Al parecer, ella fue quien convenció a su marido de que dirigiera un episodio de Anatomía de Grey porque era muy fan de la ficción.

"Le dije: 'Sí, hoy me ha gritado. Sí, ha sido duro conmigo y no me parece bien, no le voy a mirar ni le voy a hablar", recuerda Pompeo: "Así que no nos libramos de la pelea, pero, ya sabes, así somos los actores, apasionados y fieros, y así consigues la magia, así consigues lo bueno. Fue una experiencia genial, de verdad".

Asimismo, la actriz no ha dudado en destacar "la energía" y "el carisma" de Washington, y también ha revelado que Debbie Allen, productora y directora de la serie, fue quien fichó al actor como director de aquel episodio para evitar que Pompeo abandonara el Grey Sloan Memorial, como ya había hecho Patrick Dempsey: "Me dijo: 'Tienes que quedarte. Voy a traerte una sorpresa'. Nunca me dijo quién era, pero sabía que yo era muy fan".

