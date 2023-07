Ellen Pompeo carga contra Netflix durante la huelga de actores con un meme de 'Anatomía de Grey'

Ellen Pompeo ha estado casi dos décadas dando vida a Meredith Grey, la protagonista del longevo drama médico Anatomía de Grey. Con la 19ª temporada, sumaba 17 años en la piel de la doctora más sufridora de la pequeña pantalla norteamericana y decidía colgar la bata, aunque sin descartan apariciones en futuras entregas.

Sea como fuere, Pompeo ha dedicado gran parte de su carrera al personaje de Meredith y por ello tiene todo el derecho para apropiarse de sus memes. Ahora, en plena huelga de actores convocada por el SAG-AFTRA, la actriz ha decidido sumarse a las protestas con una imagen de la doctora Grey.

Pompeo ha cargado contra Netflix en sus historias de Instagram compartiendo un meme del personaje en la segunda temporada. En el episodio en cuestión, Meredith operaba a un hombre con una bomba en el pecho. La foto muestra a la protagonista con los brazos cruzados y el mensaje: "Yo cuando hay una bomba en la cavidad torácica".

Instagram de Ellen Pompeo Cinemanía

Sobre esta imagen, Pompeo ha añadido ahora: "También yo cuando Netflix no paga las regalías de los actores ('residuals' en inglés: los ingresos derivados de la emisión repetida de sus trabajos en televisión y plataformas). Hola. Vamos a hablar".

Hace una semana, el Sindicato de Actores de Hollywood, SAG-AFTRA, rompió negociaciones con los productores (agrupados en la AMPTP) y se unió a la huelga que sus compañeros guionistas llevan sosteniendo desde hace tres meses. Entre las exigencias de los intérpretes, demandan mejoras salariales, un reparto justo de las regalías y la regulación del uso de la IA.

Entre las estrellas que también se han quejado de las regalías que reciben por su trabajo en series de éxito, están Mandy Moore, que protagonizó This Is Us, Sean Gunn, parte del reparto de Las chicas Gilmore, o Kimiko Glenn, de Orange Is the New Black.

