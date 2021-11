“El título ‘Arcane’ combina lo mágico con lo oculto”: Hablamos con los creadores de la primera serie de ‘League of Legends’

De entre todos los campeones con los que los jugadores se han relacionado durante los más de diez años de existencia de League of Legends, puede que ninguna dupla sea tan querida como la que forman, desde lados distintos de la ley, Vi y Jinx. Vi, de cabello rosa, ejerce de ceñuda sheriff en la ciudad de Piltover, mientras que Jinx, con una chispeante melena azul, provoca el caos allá donde pasa, defendiendo su apodo de 'Bala Perdida'. Sus enfrentamientos llevan tiempo encandilando a los usuarios de este celebradísimo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), y de ahí que causara tanto impacto en la comunidad fan que los primeros tráilers de Arcane no solo atestiguaran que Vi y Jinx serían las protagonistas… sino que además siempre habían sido hermanas.

Pero, ¿qué es Arcane? Pues nada menos que el inevitable salto de un fenómeno como League of Legends a la televisión, auspiciado por Riot Games (empresa creadora del videojuego) y Netflix. Eso sí, Arcane no designa a un personaje concreto, sino a algo más intangible: un sentimiento compartido por las hermanas que protagonizan la historia, años antes de que se convirtieran en enemigas acérrimas. “Arcane da una sensación de misterio, de algo escondido tras la puerta, y así es como siempre hemos concebido el mundo de League of Legends”, asegura Alex Yee, responsable de la serie que este 7 de noviembre se incorporaba al catálogo de la plataforma de streaming. “Es una combinación entre lo mágico y lo oculto, lo misterioso”, tercia su socio Christian Linke.

Ambos, Yee y Linke, son los cerebros detrás de Arcane, serie animada cuyo título ilustra a la perfección sus inquietudes. “Cuando pensábamos qué era lo que conectaba cada parte de la historia comprendimos que cada personaje era distinto, pero todos tenían en común que su mundo estaba cambiando... y todo se debía a este elemento arcano, mágico. Un poder capaz de cambiar el mundo entero, de hacer a la gente reaccionar de forma distinta”, declara Linke en exclusiva para CINEMANÍA. “Es como cuando piensas en lo que fue la revolución industrial para nuestro mundo y su peor versión, la guerra nuclear. La magia también puede tener un impacto masivo, tan positivo como negativo, en el mundo. Lo arcano puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal”.

El yin y el yang

Arcane está marcada por la dualidad. También por un estilo visual único, que hace pensar tanto en el trabajo de Alberto Mielgo (responsable del cortometraje La testigo de Love, Death + Robots y parte del equipo de Spider-Man: Un nuevo universo) como en las icónicas ilustraciones al falso óleo de un videojuego de culto como Disco Elysium, pero que Yee y Linke prefieren asociar a una sensibilidad propia. “Empezamos a trabajar en Arcane hace seis años, así que no teníamos ese tipo de referencias en mente”, aclara Linke. “Sobre todo queríamos abrazar lo imperfecto de los personajes, el lado impresionista de la realidad. Diría que el anime ha sido una gran influencia, pero sobre todo buscábamos un estilo que pudiera canalizar esta intensidad y se beneficiara de la animación 3D”.

Tanto Linke como Yee prefieren hablar de Arcane por los temas que maneja, antes que por el exquisito envoltorio que ha entusiasmado a los fans (y no tan fans) desde los primeros avances, que tuvieron como cúspide el tráiler definitivo estrenado durante el pasado TUDUM 2021 de Netflix. Fue entonces cuando pudimos sopesar unas pistas más sólidas de qué podía ofrecer Arcane, y cuál iba a ser su visión de un mundo tan basto como la Runaterra donde se ambienta League of Legends. En efecto, todo girará en torno a estas hermanas cuyo parentesco acaba de ser confirmado: hermanas que están destinadas a no entenderse y que presentan caracteres radicalmente distintos.

Como los jugadores saben, una representa la disciplina y otra el caos, pero la serie ha permitido a sus creadores ir más allá de esta dialéctica. “En el juego has de ser muy obvio sobre quiénes son los personajes, ya que hay como cincuenta, y tienes que asegurarte de transmitirle al usuario una idea muy clara de qué identifica a cada uno de ellos”, señala Linke. “En el caso de Vi tienes unas características básicas como que es una tipa dura, rígida y violenta, mientras que Jinx es una agente del caos en posesión de armas peligrosas y excesivas… pero lo interesante de Arcane es que proclama ‘vale, esto es solo la superficie’. ¿Quiénes son de verdad, por qué son así? ¿Qué les ha pasado?”.

Vi y Jinx Netflix

“Sobre todo, ¿por qué se convirtieron en enemigas? Quizá una persona con hermanos puede imaginárselo, tras verse obligada a compartirlo todo”, bromea, “pero estas preguntas nos ayudaron a acceder a capas ocultas, ideas que lo cambiaron todo. Quisimos que tuvieran una personalidad compleja a la vez que explicábamos de dónde venían". Yee coincide en la importancia de diferenciar a las hermanas y contextualizarlas dentro de League of Legends. “Ya había algo de eso en el juego, pero hemos podido explorarlo con mucho mayor detalle en Arcane. Su relación es muy importante, así como la relación de ambas con el mundo, y diría que un tema principal de la serie es la familia”.

La serie de Netflix se articula, así, como una precuela de lo narrado en el videojuego que vuelve la vista a varios años antes, cuando Vi y Jinx eran dos huérfanas que trataban de sobrevivir en Piltover y estaban lejos de imaginar que el destino las convertiría en enemigas. Sus caracteres vehiculan la idea de orden contra caos del mismo modo que, curiosamente y en una de los grandes conceptos que maneja Arcane, lo hace la relación de la citada Piltover, una enorme y avanzada metrópolis de ramalazos steampunk, con el distrito de Zaun donde Jinx se acabará convirtiendo en una leyenda. “Lo que empareja a ambas ciudades es la ciencia, el cambio y la necesidad de innovación”, revela Yee.

Piltover en todo su esplendor Netflix

“Sus diferencias apelan a la preocupación de Piltóver por controlar la ciencia de una forma ética, en contraposición al salvajismo de Zaun. Es una lucha entre orden y el caos; una donde la oscuridad puede surgir de ambos lados. Piltóver contiene a la gente a través de reglas estrictas, sin lugar para la improvisación, mientras que en Zaun todo el mundo puede inventar cualquier cosa, con el peligro de que alguien malvado pueda aprovecharse automáticamente de la situación”. Arcane inspecciona las carencias de ambos modos de gestionar magia y ciencia, yendo más allá de nociones preestablecidas para trazar un paisaje lleno de grises.

“Regular la ciencia puede salvar la vida de alguien, al tiempo que alguien puede ir demasiado lejos y tratar de convertirse en un dios”, apunta Linke por su parte. “¿Dónde está el límite? Has de trazar una línea… ¿qué está permitido y qué no?”.

Las callejuelas de Zaun Netflix

La leyenda crece

Las declaraciones de Linke y Yee redundan en la enorme confianza depositada sobre Arcane: una serie que pese a provenir de un videojuego de éxito parece buscar su propio camino creativo, y defender una historia que se mantenga por sí sola. Ambos creadores coinciden de hecho en lo importante que fue concebir Arcane como puerta de entrada al universo League of Legends, antes que como una mera expansión. “Es algo que nos propusimos desde el principio, que la serie gustara a todo el mundo aunque no hubiera jugado al juego”, afirma Linke. “Cualquiera que ame la animación, que ame la fantasía y la ciencia ficción, debería poder ser capaz de disfrutar Arcane. Por supuesto los jugadores tendrán otra perspectiva, pero el público general también podrá captarlo todo”.

Yee llega más lejos, incluso, a la hora de aventurar que Arcane dé el salto desde el nicho gamer para facilitar una retroalimentación, y que jugadores veteranos puedan compartir su pasión con gente cercana que hasta ahora nunca había sido picado por el gusanillo League of Legends. “A lo mejor alguien ha jugado al juego pero le gustaría compartir su experiencia con alguien más, y queremos concederle a los jugadores esa oportunidad de compartir con otras personas que hasta ahora habían quedado al margen”. Arcane es lo suficientemente impactante como para conseguirlo por sí sola, aunque sería ingenuo descartar la potencia que entraña la marca League of Legends.

Logo de 'League of Legends'

La serie surge del propósito de Riot Games por alcanzar otros mercados, y consolidar una influencia que no ha parado de crecer desde que League of Legends fuera inaugurado oficialmente en 2009. Los comienzos de este juego eran humildes (el punto de partida resultaba tan derivativo como un mapa personalizado muy popular de Warcraft III), pero en poco tiempo pasaría a contar con millones de usuarios y a erigirse como un título imprescindible dentro del campo de los eSports, inspirando multitud de competiciones a lo largo del mundo. League of Legends ha sido apodado recurrentemente, de hecho, el mayor deporte mundial, y tanto Yee como Linke han estado involucrados en este camino hacia el triunfo prácticamente desde el principio.

“Llevar tanto tiempo trabajando aquí nos ha ayudado mucho, por cómo nos ha inspirado la filosofía de la empresa”, asegura Yee. “Riot es una compañía rompedora que apostó antes que nadie por los eSports y el modelo free to play, y que nunca ha dejado de afrontar desafíos. Lo que impulsó Arcane fue un deseo ardiente de acercar este mundo aún más a los jugadores: una meta en principio arriesgada que pudimos cumplir, ya que solo era un desafío de tantos”. Por su parte, Linke achaca su rol en Arcane a un interés particular en el juego. “Adoramos esta IP, adoramos estos personajes, adoramos el mundo, y los sueños más imposibles ya han sido cumplidos. Riot siempre ha encarado objetivos arriesgados y lo mismo ocurre con Arcane: somos muy afortunados de hacernos cargo de esta serie animada, con una narrativa tan madura y sorprendente”.

“Sabíamos que el público quería ver esto y Riot confió en nosotros, y eso es otra cosa que hace especial a la compañía”. Tanto Linke como Yee resultaban ser, además, los candidatos idóneos, pues ya habían intervenido en la creación de Jinx y Vi. “Trabajar con estos personajes ha sido fácil porque los conocemos, hemos trabajado con ellos, hemos vivido con ellos durante mucho tiempo… y también hemos visto cómo el público respondía a ellos y a las historias que protagonizaban”, declara Yee. “Lo que queríamos ante todo era sacar adelante una historia que hiciera honor a Jinx y a Vi. Que les hiciera afrontar retos”.

Detalle de una partida de 'League of Legends'

¿Solo el principio?

Que Arcane provenga de un videojuego de audiencia mundial no es lo único que le distingue dentro del catálogo de Netflix, puesto que además llega con la particularidad de que su primera temporada aún no está disponible de forma íntegra: el plan es que la emisión se divida en tres tandas o, mejor dicho, “Actos”, cada uno compuesto de tres episodios. El Acto II llegará el 13 de noviembre, mientras que el Acto III hará lo propio el día 20, conduciendo la historia a su desenlace provisional. Los creadores se encuentran bastante cómodos con este modelo, que resulta más pensado de lo que pudiera parecer. “Creemos que Arcane no solo es una serie de televisión; también debería ser una experiencia comunitaria”, revela Linke.

“Queríamos que fuera algo que se desplegara en el tiempo y generara conversación entre los amigos: diálogos distintos según la etapa de la historia, y según la forma que tenga cada cual de relacionarse con el juego”, prosigue. “Si la estrenáramos como Netflix suele estrenar todas sus producciones, no tendríamos la oportunidad de conseguir esos momentos de ‘¿qué va a ocurrir?”, ‘¿qué teorías se están manejando?’”. Un objetivo fundamentado en la propia relación de los usuarios con League of Legends, mundo sujeto a actualizaciones constantes y a un férreo sentido grupal. “Una de las mejores cosas de nuestra comunidad es cómo la gente se junta y discute sobre cada giro”, confirma Yee.

Fotograma de 'Arcane' Netflix

“Todo forma parte de un gran evento donde todo el mundo puede compartir sus esperanzas y expectativas sobre qué ocurrirá a continuación, así que en muchos sentidos la serie quiere reflejar esa experiencia y ofrecerse como una nueva forma de crear un instante colectivo”. Ahora la duda es, ¿conseguirá Arcane expandirse en el tiempo, e impulsar una narrativa tan apasionante como la que League of Legends ha desarrollado durante cerca de una década? Netflix aún no ha confirmado una segunda temporada, pero claramente Linke y Yee han pensado en ello.

“Definitivamente nuestra esperanza es que haya más de una temporada”, confirma Linke. “Tenemos planes para estos personajes, y nos gustaría que fuera la primera de muchas. Por supuesto ahora la cuestión es comprobar si el público conecta con la historia… pero sí, queremos llegar a algo mucho más grande”. Y Yee concluye: “Aún nos quedan muchas historias que contar”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.