El rey de Tatooine: nuevo avance de ‘El libro de Boba Fett’

Boba Fett ha vuelto a la ciudad. La segunda temporada de The Mandalorian concluyó con un giro que hizo a los fans enloquecer; no solo por el modo tan cool en que el cazarrecompensas interpretado por Temuera Morrison y su compañera Fennec Shand (Ming-Na Wen) irrumpían en el palacio de Jabba el Hutt… sino por lo que esto auguraba. Una vez ambos aventureros acababan con la guardia del lugar y Fett se sentaba en el trono previamente ocupado por Jabba y segundos antes por Bip Fortuna, un rótulo nos informaba de que sabríamos qué ocurre a continuación en El libro de Boba Fett. Otra serie de Star Wars para Disney+ a apuntar en la lista.

Lo curioso es que El libro de Boba Fett va a llegar mucho antes que otras series anunciadas, pues este 29 de diciembre tenemos una cita en Tatooine. La serie desarrollada por Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez narrará cómo Fett trata de recuperar el control del hampa en este planeta luego de haber recuperado la armadura de su padre, tal y como vimos en la segunda temporada de The Mandalorian. El cazarrecompensas había sido dado por muerto en El retorno del Jedi, pero a mediados de la serie de Disney+ reapareció para colaborar con Mando en su aventura contra los restos del Imperio. Una vez su aventura ha concluido, a Fett le toca recuperar lo que es suyo.

Coincidiendo con Acción de Gracias, la Casa del Ratón ha lanzado un nuevo teaser anticipando algunas escenas de acción paralelamente a regodearse en lo bien que luce Fett sobre el trono de Jabba. Luego de El libro de Boba Fett Disney+ planea estrenar series como Obi-Wan Kenobi, Andor o Ahsoka; no así el otro spin-off de The Mandalorian que desarrollaba (Rangers of the New Republic) luego del despido de Gina Carano. Echa un vistazo al avance bajo estas líneas, y sé testigo del regreso de la leyenda.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.