Saludad al nuevo señor del crimen: Primer tráiler de ‘El libro de Boba Fett’

Ninguna expansión de Star Wars desarrollada por Disney tras la absorción de Lucasfilm ha obtenido el consenso de The Mandalorian, que concluyó su segunda temporada con un cliffhanger algo atípico. Y es que, aunque ya está confirmada la tercera entrega de la serie de Disney+, la última escena de su season finale correspondía a Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen) volviendo a Tatooine para ir al palacio de Jabba el Hutt y acabar con los gángsters que quedaban a cargo de su imperio criminal, ahora comendados por Bip Fortuna. Lo último que veíamos de The Mandalorian era al cazarrecompensas sentado en el trono de Jabba, y entonces unos rótulos nos informaban de que la historia continuaría en algo titulado The Book of Boba Fett.

Es decir, una serie spin-off de The Mandalorian que se centraría en las aventuras de este dúo luego de separarse de Mando y Grogu. Al poco de que se confirmara su existencia supimos que a la serie no le quedaba mucho para concluir el rodaje, y que Disney planeaba estrenarla en diciembre de este año. En efecto: El libro de Boba Fett llegará a la plataforma de streaming el próximo 29 de diciembre, narrando las aventuras de Fett y Shand ahora que se han convertido en los señores del crimen de Tatooine. Como apenas quedan dos meses para que llegue esta fecha, la Casa del Ratón ha resuelto lanzar un primer tráiler para que los fans vayan abriendo boca sobre qué esperar de este regreso a Star Wars.

De entrada, podemos intuir que algo continuista con respecto a lo visto en The Mandalorian. Una vez ha recuperado su icónica armadura, Fett está dispuesto a enfrentarse con quien haga falta para mantener su dominio criminal en Tatooine, dando la sensación de que El libro de Boba Fett tendrá más que ver con historias de mafiosos que con las aventuras que hasta ahora se han adueñado de la saga. Esta serie, desarrollada por Jon Favreu y Dave Filoni (con un rol destacado de Robert Rodriguez, responsable del episodio de The Mandalorian que trajo oficialmente de vuelta a Fett), es solo una de tantas que prepara Lucasfilm.

Luego de esta y de la citada tercera temporada de The Mandalorian, el estudio ya está inmerso en la producción de series como Andor, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka (que recientemente incorporó a Hayden Christensen a su reparto), The Accolyte y otro proyecto dedicada al Lando de Donald Glover. Puedes ver el avance bajo estas líneas.

