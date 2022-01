El reparto de ‘Euphoria’ revela cuál sería el personaje perfecto para Tom Holland

Entre colores flúor y hormonas revolucionadas, la segunda temporada de Euphoria ha regresado más salvaje que nunca. Rue, Jules y cía continúan enfrentándose a los nuevos conflictos ocasionados por las drogas, las infidelidades y las peleas. Unos nuevos capítulos que próximamente podrían contar con un invitado inesperado... ¡Tom Holland!

A la espera de que el actor británico aparezca en la adaptación cinematográfica de Uncharted, Holland ha manifestado estas semanas su deseo de tener un pequeño papel en la serie de Sam Levinson. Este mismo confesaba que durante la grabación de los nuevos capítulos había acudido en innumerables ocasiones al set de rodaje.

Sus visitas no extrañaban a nadie, puesto que Holland mantiene actualmente una relación sentimental con Zendaya, protagonista de la ficción. Ambos estrenaban recientemente la taquillera Spider-Man: No Way Home, donde también interpretan a una pareja, conformada por Peter Parker y MJ.

¿Cuál sería el mejor personaje para Holland?

Ahora, el casting de Euphoria se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el intérprete haga un cameo en la serie y a qué personaje podría dar vida. Y todos coinciden en lo mismo: él debería aparecer como Spider-Man.

"Me gustaría un montón que de repente apareciera Spider-Man y salvara el día. En East Highland estamos jodidos. Euphoria conoce el MCU.", señala la actriz Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie. Unas palabras con las que coinciden Maude Apatow (Lexi) y Colman Domingo (Ali).

La madre de Rue en la ficción, Nika King, también añade su propia opinión al respecto. "En una secuencia de fantasía puede ser Spider-Man. Tú nunca sabes con Sam [Levinson]. Todo puede ser posible". Un crossover nada descabellado después del easter egg del episodio 2x02 de Juego de tronos y otras referencias de la primera temporada hacia películas como Romeo + Julieta de William Shakespeare (Baz Luhrmann, 1996). ¿Llegará algún día el tan ansiado cameo?

