Tom Holland quiere hacer un cameo en ‘Euphoria’

Los rumores de que Tom Holland y Zendaya (compañeros de reparto en las películas de Spider-Man del MCU) tienen una relación romántica se remontan a 2017, al poco de que se estrenara Spider-Man: Homecoming. No ha sido hasta este año que lo han confirmado, cercana la promoción de No Way Home, y el conocimiento de su noviazgo ha marcado sus interacciones con la prensa. Como pareja favorita de Internet, quienes interpretan a Peter Parker y MJ no han dado muchos detalles de su día a día, pero ocasionalmente no pueden evitar referirse a ello, como ha sucedido durante una entrevista con IMDb.

Holland y Zendaya lo han pasado muy bien trabajando en la trilogía de Spider-Man y, a la espera de que esta tenga continuidad (tanto Sony como Disney parecen interesados en ello, a raíz del espléndido debut en taquilla que está teniendo No Way Home), les gustaría volver a colaborar pronto. Euphoria, aclamada serie de HBO que le dio un Emmy a Zendaya, podría ser una buena oportunidad. Sin embargo, el rodaje de la segunda temporada ha concluido con vistas a un estreno en 2022, y nadie le ha sugerido a Holland hacer un cameo. Algo que le molesta un poco.

“He estado pidiendo esto durante mucho tiempo y aún no ha sucedido, y estoy muy decepcionado. Debo haber ido a visitar Euphoria 30 veces esta temporada”. El actor deja caer atolondradamente que ha acompañado a Zendaya numerosas veces al rodaje, y la actriz reacciona a su decepción con mucho sentido del humor. “¡Lo sé! Déjame hablar con algunas personas. ¡HBO, pongámonos al teléfono!”, responde. En Euphoria ella interpreta a Rue, protagonista de una serie centrada en el cosmos adolescente que no excluye ni las drogas ni el sexo ni otros temas complejos, y que se ha erigido como una de las grandes joyas de la cosecha reciente de la cadena.

Luego del triunfo de la primera temporada el plan de Sam Levinson, su creador, era rodar nuevos episodios en marzo de 2020, pero la pandemia no lo hizo posible. En lo que se organizaba para desarrollar esta segunda temporada, Levinson volvió a colaborar con Zendaya tanto en Malcolm & Marie (una de las películas más infravaloradas del año) como en dos especiales navideños de Euphoria. Parece que es tarde para que Holland dé el salto a la televisión haciendo un cameo en la serie, pero esperemos que puedan ponerse de acuerdo para aparecer en la temporada siguiente.

