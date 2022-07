El momento más emocionante de 'Stranger Things 4' fue improvisado

La cuarta temporada de Stranger Things era tan ambiciosa, tenía planes tan amplios para sus personajes, que mediando la producción los Duffer decidieron que llegaría a Netflix dividida en dos Volúmenes. Uno compuesto por siete episodios, otro solo por dos (pero durando el último capítulo dos horas y media), que han consolidado la audiencia de la serie llevándola a batir récords. Stranger Things es la serie en inglés más vista de la historia de la plataforma, y mientras los Duffer planean la quinta temporada (que llevará la historia a su final definitivo), la conversación sobre los capítulos más recientes anda lejos de agotarse.

Sobre todo gracias a giros estratégicos como la presencia mediática de Noah Schnapp, Will Byers en la serie. Más allá del rifirrafe que protagonizó con la rapera Doja Cat, Schnapp ha concedido una entrevista a Variety marcada por una revelación trascendental: en efecto y tal y como siempre se había especulado, Will es gay y está enamorado de su mejor amigo, Mike Wheeler (Finn Wolfhard). De un modo u otro, los fans siempre lo habían sabido, y Stranger Things 4 ha tanteado esta idea con más fuerza que nunca al colocar a Will inmerso en un viaje de autodescubrimiento. Uno donde su hermano Jonathan (Charlie Heaton) ha tenido igualmente una gran importancia.

Las reacciones a la confirmación de Schnapp han opacado otra idea muy sugerente que nos lanza su entrevista, relativa a los dos hermanos. El viaje íntimo de Will culmina con una de las escenas más emotivas de Stranger Things, donde los hermanos se encuentran en la cocina de Surfer Boy Pizza y Jonathan le promete que siempre le aceptará. El personaje de Heaton asegura que puede contarle cualquier cosa, y ambos se funden en un abrazo conmovedor de amor fraterno. Pues bien. Esta escena, de tan alto potencial lacrimógeno, no estaba en el guion de la serie. Fue añadida a posteriori, según se entendió que la trama necesitaba un momento así.

“Esta escena, en realidad, no estaba originalmente en el guion. No fue hasta que hice la escena de la furgoneta, donde se me ve llorando y el personaje de Jonathan mira por el retrovisor queriendo protegerme”, recuerda Schnapp. “Ahí dijeron que necesitábamos una escena nueva. Así que la escribieron mientras la rodábamos”. El actor entiende que los artífices de Stranger Things se vieran en esta necesidad; ya lo entendía antes de que la audiencia bendijera el giro. “Es importante que la gente vea que Will no está solo, porque todo lo que vemos de él es que está luchando y está deprimido, no puede ser él mismo”.

“Jonathan habla con él de forma intuitiva: es el modo perfecto de decirle a alguien como Will que se preocupa por él y que lo acepta sin importar nada más. Creo que fue algo muy sano”, concluye Schnapp.

