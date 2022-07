‘Stranger Things’: La rapera Doja Cat arremete contra Noah Schnapp por desvelar su crush con Joseph Quinn

Una gran sensación despertada por Stranger Things 4, más allá de la revalorización de Metallica y Kate Bush, es todo lo relacionado con Eddie Munson, el entrañable heavy al que encarna Joseph Quinn. La audiencia de la serie de Netflix ha conectado con este personaje, y entre los espectadores hay que citar a la rapera Doja Cat. Esta artista estadounidense ha desarrollado un crush con Quinn, y todos nos hemos podido enterar de eso debido a la indiscreción de Noah Schanpp, que en Stranger Things encarna a Will Byers. En un vídeo viral, Schnapp le contó a todo el mundo que Doja estaba interesada en su compañero de reparto.

Al parecer, la artista le había enviado un DM por Instagram pidiendo el contacto de Quinn, para poco después preguntar “espera, no, ¿tiene novia?”. El vídeo se ha expandido a lo largo y ancho de las redes, y a falta de conocer la opinión de Quinn, Doja no se lo ha tomado demasiado bien. De hecho se ha sentido disgustada y humillada ante su exposición pública, y no ha dudado en criticar a Schnapp por haberla “traicionado” así. Lo ha hecho mediante un reciente directo de Instagram, donde asegura que “¡eso es de ser una mierda de serpiente!”. El directo surgió una vez intentara “hacer un TikTok de tres minutos, pero no funcionó”.

Doja explica que nunca creyó que Schnapp fuera a hacer pública esa conversación. “El que Noah hiciese eso, compartir una conversación privada entre los dos, es increíblemente inconsciente”, asegura. Aunque no tarda en intentar quitarle hierro al asunto, arguyendo que “los jóvenes hacen tonterías” y “estropean sus relaciones”. Asimismo, pide a sus seguidores que no sean muy duros con el actor de Stranger Things. “No voy a decir nada más sobre el maldito asunto de Noah Schnapp. Creo que, siendo justos, tenemos que intentar no enfadarnos demasiado”.

Pide, en ese sentido y en deferencia a la juventud del intérprete, que nadie tome represalias en su nombre. “Noah es un niño, ni siquiera sé cuántos años tiene, pero ni de coña llega a los 21”. Schnapp tiene 17 años, y aunque no ha reaccionado aún a la intervención de Doja, el vídeo viral donde hablaba de su interés en Quinn ya ha desaparecido de las redes.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.