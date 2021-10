‘El juego del calamar’ pudo haber sido una película

¿Habéis oído hablar de El juego del calamar? Es una serie de Netflix que estos días está causando un pequeño revuelo, y quien dice pequeño revuelo dice un fenómeno cultural sin precedentes, que ya la ha confirmado como lo más visto de la plataforma en toda su historia. Con apenas un mes en el catálogo, a esta serie coreana le ha dado tiempo a acaparar titulares por motivos de todo pelaje, algunos de ellos no muy positivos como todo lo que se refiere a la traducción de sus subtítulos en España. Más allá de estos conflictos, no cabe duda de que su creador, Hwang Dong-hyuk, puede sentirse muy satisfecho de sí mismo, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que le costó sacar la serie adelante.

Dong-hyuk ha sido entrevistado recientemente por The Hollywood Reporter, donde le han vuelto a preguntar por una segunda temporada de El juego del calamar (aún sin confirmación) y, más interesante, por cuál fue el proceso creativo que le llevó a firmar esta trágica historia sobre un concurso de supervivencia para ciudadanos sin blanca. Hwang ha recordado entonces aquellos días de 2008 (coincidentes, mira tú por dónde, con el estallido de la Gran Recesión) en los que abrigó la idea de este juego distópico, conectando enormemente con sus concursantes ya que él también atravesaba un serio bache monetario. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea… inicialmente como película.

Así es. Antes de que Netflix produjera la historia en formato seriado, Hwang concibió la historia como un largometraje, pensando que sería suficiente para vehicular su idea. Tardó tiempo en descubrir que no: “Pasé mucho tiempo matando el tiempo leyendo. Y leí muchos cómics que giraban en torno a la supervivencia en juegos letales: mangas como Liar Game, Kaihi o Battle Royale. Leí algunas historias sobre estas personas endeudadas en juegos de supervivencia, y fue algo muy inmersivo para mí porque yo mismo tenía problemas financieros”, explica el cineasta. “Incluso pensaba que me encantaría entrar en un juego así, si existiera, para ganar un montón de dinero y solucionar mi situación”.

“Y eso me hizo pensar. Bueno, soy un director. ¿Por qué no hago una película con un argumento de este tipo? Así es como empezó todo. Decidí que crearía un juego de supervivencia coreano a mi manera. Así es como se concibió inicialmente El juego del calamar en 2008, y luego escribí un guion para una versión cinematográfica a lo largo de 2009”. Pero nadie quiso hacerse cargo de esta película, y en años consecutivos Hwang tuvo que dirigir otras propuestas como Silenced, Miss Granny o The Fortress. La idea de El juego del calamar, sin embargo, no se le fue en todo este tiempo de la cabeza, y cuando volvió a ella decidió que el argumento daba para más. Sobre todo, por la cantidad de emoción que había invertido en él.

“Así que cuando abrí de nuevo los archivos para rehacerlo, y leí los guiones y los emails que intercambié con toda la gente que me rodeaba entonces, tuve un momento en que me puse a llorar yo solo. El guion en sí estaba impregnado de muchos recuerdos duros, pero también estaban todos esos emails en los que pedía a la gente que leyera el guion, o trataba de conseguir inversión, o donde pasaba mucho dolor personal”. Este proceso creativo tuvo, afortunadamente, el final más feliz posible, y los apuros económicos parecen haber quedado sobradamente atrás.

