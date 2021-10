Así te avisó ‘El juego del calamar’ de las muertes de los personajes sin que te dieras cuenta

En pocos días se cumplirá justo un mes desde que Netflix incorporó El juego del calamar a su catálogo, sin que nadie esperara entonces el formidable éxito que esta ficción coreana acabaría acogiendo entre sus suscriptores. La serie desarrollada por Hwang Dong-hyuk narra cómo un grupo de personas de baja extracción social arriesga su vida en un misterioso concurso de supervivencia que basa cada una de sus pruebas en juegos infantiles, y está marcada tanto por un intenso ritmo como por una sucesión de giros a cada cual más impactante. Puede que el mayor de todos sea el último, que ejerce de final de la serie y que conmovió enormemente a los espectadores, pero mención aparte merecen, claro, cada una de las muertes de los sufridos jugadores.

Estas están marcadas por la sorpresa y el aire trágico de El juego del calamar, pero a medida que la serie ha sumado espectadores o algunos de ellos decidían someterla a revisión se ha ido aclarando que estas muertes no eran tan sorpresivas como parecían. O, al menos, no se podía decir que la serie no hubiera avisado de ellas. Digital Spy asegura en un artículo reciente que algunas de estas bajas no fueron casuales en modo alguno, sino que fueron “profetizadas” cuidadosamente en episodios anteriores de la serie. Vaya, que antes de que los concursantes murieran El juego del calamar introdujo pistas de cómo sería esta muerte, confirmando que no hay nada puesto al azar en la serie de Netflix.

Ali

Anupam Tripathi Netflix

Una de las muertes que más han traumatizado a los espectadores sucede en el sexto episodio, y tiene a Ali (Anupam Tripathi) como protagonista. El jugador 199 es eliminado por culpa de Sang-Woo (Park Hae-Soon) que le traiciona cuando le da una bolsa de canicas falsa, llena de piedras. Poco después de que Ali descubra que le han dado el cambiazo es disparado por los supervisores del concurso, pero el caso es que la serie ya avisó que esto podría ocurrir: en el segundo episodio de El juego del calamar Ali le robó un sobre a su jefe en calidad del sueldo reclamado: un sobre que estaba lleno de dinero y no de piedras, pero frente al que la posterior muerte entabla una suerte de relación poética.

Deok-su

Heo Sung-tae Netflix

Otra muerte impactante es la del gángster Deok-su, interpretado por Heo Sung-tae. Los jugadores tienen entonces 16 minutos para cruzar un puente, y esta prueba termina con el personaje cayendo abrazado junto Min-nyeo (Kimg Joo-Ryung). No es la primera vez que vemos a Deok-su caer de un puente, pero anteriormente esto no había tenido consecuencias mortales: en el segundo episodio le habíamos visto saltar voluntariamente de uno, justo después de descubrir que le habían tendido una trampa.

Sae-byeok

Jung Hoyeon Netflix

La desertora norcoreana que encarna Jung Hoyeon yace dolorida frente a un cuchillo, con cristales clavados por todo el cuerpo, cuando el mencionado Sang-woo (un experto en juego sucio) le acaba rebanando el cuello con el arma mencionada. El asesinato forja un paralelismo con una escena anterior, correspondiente a cuando Sae-byeok ganó una primera partida luego de amenazar a un hombre con un cuchillo en la garganta.

Sang-woo

Park Hae-soo Netflix

Finalmente, el dichoso Sang-woo intenta suicidarse dos veces a lo largo de El juego del calamar. En la primera un golpe providencial lo evita, pero a la segunda el gángster comprende que no le queda nada por lo que vivir y muere bajo la lluvia.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.