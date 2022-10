'El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro': 'La visita' de Panos Cosmatos trae la droga que te vuela la cabeza

Cosmatos vio, llegó y venció. Todo iba de manera más o menos intrascendente, entre lo interesante y anodino, en El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, pero entonces llegó Panos Cosmatos e hizo lo suyo. El cineasta italo-canadiense, autor de largometrajes tan magnéticos e idiosincrásicos como Beyond the Black Rainbow (2010) y Mandy (2018) firma el séptimo episodio de la antología, titulado La visita, y prácticamente se puede decir que da sentido al proyecto de Del Toro en Netflix: brindar a sus directores favoritos la oportunidad de demostrar su valía ante una gran audiencia.

No está claro qué pensara el espectador medio de la plataforma si cae ante sus ojos La visita. Sobre todo, si anteriormente ha estado aletargado entre adaptaciones rutinarias de H.P. Lovecraft u otros trabajos alimenticios que cubre el expediente en esta antología. Cosmatos llega con su aparato estilístico bien engrasado y nada dispuesto a hacer concesiones. La visita es un viaje de ácido lisérgico a una plasmación granulosa y lúdica de un terror de gran guiñol que estalla como una piñata y te cubre de golosinas visuales sin mayor propósito narrativo.

Cosmatos y su fiel escudero Aaron Stewart-Ahn al guion plantean esta pieza de menos de 60 minutos como un divertimento de ritmos y texturas. La excusa argumental bebe directamente de un patrón arquetípico: un misterioso multimillonario convoca en su mansión a un variopinto grupo de desconocidos con cualidades diferentes que durante esa noche tendrán que enfrentarse a una excepcional amenaza. Sobre ese tablero de juego tan conocido solo queda acomodarse para disfrutar de las singularidades de esta partida.

Desde el primer segundo no son pocos los alicientes. Empezando por la adictiva banda sonora electrónica de Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), quien colabora por primera vez con Cosmatos estableciendo una alianza que esperamos que no sean puntual. Luego está el elenco protagonista, un reparto que bien podría ser el sueño febril de un timeline de Film Twitter: desde Peter Weller como el adinerado anfitrión con Sofia Boutella como sílfide ayudante hasta sus invitados, entre quienes están delicatessen de la comedia como Eric André y Charlyne Yi.

Los primeros minutos de La visita está diseñada para animar al desánimo de quienes busquen emociones fuertes, sustos baratos o imágenes de shock facilonas. Es decir, son el antídoto a lo que se suele entender por producciones de terror en el ámbito del streaming. En cambio, asistimos a la llegada del grupo a la mansión, donde el encuentro con su anfitrión solo está ligeramente revestido de extrañeza hasta que empiezan a servirse drogas de todo tipo, siempre con la calidad más exclusiva del planeta.

Sí, La visita es una especie de relato de terror fantástico con humor drogata. En ese sentido, la recuperación del gran Peter Weller como figura demiúrgica guarda un entrañable guiño con la adaptación de El almuerzo desnudo que protagonizó para David Cronenberg, pues el espíritu yonqui de William S. Burroughs no podría estar más presente durante todo el metraje. Así, el alcohol, los porros y la cocaína fluyen en gran cantidad con descripciones de su pureza que podrían ser suficientes para entrar en estados alterados de conciencia.

Con una estructura más similar al crescendo casi inexistente de Beyond the Black Rainbow que a la particular cocción lenta de Mandy hacia la locura, aquí Cosmatos se recrea en las voces y diálogos de su reparto durante la mayor parte del metraje hasta llegar a un clímax breve y contundente, casi sin palabras (solo gritos de pánico), donde horrores del mismo averno salen a la superficie, derriten caras y se arrastran en busca de nuevas víctimas. La conclusión es pertinente: cuánto habría mejorado Stranger Things con una tonelada de drogas.

