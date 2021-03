El CEO de Disney defiende que el despido de Gina Carano no ha sido político

"Realmente no veo a Disney caracterizándose a sí misma como de izquierdas o de derechas", ha declarado contundente Bob Chapek, CEO actual de la compañía Disney. Esta declaración surgía en la reunión anual de accionistas de The Walt Disney Company, donde era preguntado por el asunto del posible despido político de Gina Carano de The Mandalorian.

Aunque Chapek ha evitado hablar de esta controversia directamente, el jefazo dejaba caer algunas declaraciones sobre el asunto. Este afirmaba que Disney representa “valores que son universales: respeto, decencia, integridad e inclusión y buscamos que el contenido que hacemos refleje la rica diversidad del mundo en el que vivimos. Y creo que ese es un mundo en el que todos deberíamos vivir en armonía y paz".

Esta polémica saltaba a raíz de una serie de comentarios tránsfobos y de proximidad a la extrema derecha americana que la actriz norteamericana había mostrado a través de sus redes sociales. El culmen llegaba con la comparación que la intérprete de The Mandalorian ofrecía sobre la situación política estadounidense y el Holocausto, algo que enfadaba visiblemente a una gran mayoría de espectadores y provocaba su salida directa de la serie, prácticamente sin previo aviso.

Estos días, Carano ha decidido romper su silencio en diversas entrevistas, confrontando a la Casa del Ratón. "Han estado encima de mí vigilándome como un halcón, mientras veía a gente en la misma producción que podía decir lo que quisiera… y ahí estaba mi problema. Mi problema es que no estaba siguiendo su narrativa”. Así mismo, la actriz que interpretaba a Cara Dune ha recibido el apoyo de su compañero de reparto en la serie Bill Burr. Veremos qué nuevo capítulo nos regala esta disputa.