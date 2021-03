Bill Burr ('The Mandalorian') defiende a Gina Carano tras su despido: "Estoy en esa serie y ahora tengo que vigilar qué digo"

El mes pasado, Lucasfilm y Disney anunciaban el despido de Gina Carano de The Mandalorian después de que la actriz que daba vida a Cara Dune compartiera en redes una publicación en la que comparaba la situación actual de los republicanos en EE UU con la de los judíos en el Holocausto, algo que los estudios calificaron de "abominable". Previamente ya había defendido que Joe Biden había ganado gracias al fraude electoral y se había burlado del colectivo trans.

Uno de sus compañeros de la serie galáctico ha salido ahora en su defensa. Se trata del actor Bill Burr, Mayfeld en The Mandalorian, que ha denunciado la cultura de la cancelación de la que ha sido víctima Carano debido a sus creencias.

Tal y como recoge The Playlist, en un episodio reciente de su podcast, el cómico ha asegurado lo siguiente: "Son tiempos raros... A menos que ella hiciera algo realmente horrible o dijera algo abiertamente racista. No sé. Creo que hay demasiados canales. Y después tienes que hacer sensacionalismo... No sé qué es. Estoy en esa puta serie. Ahora tengo que vigilar qué coño digo".

El actor también se ha referido a Carano, afirmando que "era un encanto. Una persona súper agradable. Y sabes que alguien cogerá este vídeo, hará que yo diga otra cosa y tratará de deshacerse de mi figura de acción calva... Es cómo funciona todo. Son tiempos muy locos"

Como bien recoge la publicación, Burr es un cómico de stand-up que abraza en sus monólogos el humor negro y vulgar, y de ahí que asegure estar preocupado de decir lo que no debe estando en la misma serie de Disney+.

En cuanto a Carano, que también se ha quedado sin el spin-off de Cara Dune que preparaba Lucasfilm para Disney+, The Rangers of the New Republic, afirmaba hace unas semanas que no había sido la única "intimidada por Disney”: “He pasado mucho y he visto tanto del acoso que está teniendo lugar… y lo he visto antes. No soy la única que ha sido intimidada, lo sé”.