Dónde ver 'Los Magos de Waverly Place', la serie que nos descubrió a Selena Gomez

“Donde empezó todo”, escribía Selena Gomez en una publicación de Instagram en la que se la ve de pie, en Nueva York, mirando hacia un cartel donde se lee la dirección “Waverly Pl”. Hace 15 años, Disney Channel estrenaba una nueva serie en la que tres jóvenes magos debían aprender a utilizar sus poderes mágicos mientras ocultaban su verdadera identidad al mundo exterior. Junto a otras producciones como Hannah Montana o High School Musical, Los Magos de Waverly Place es una de las creaciones de Disney más queridas por los 90s kids.

En 2007, una jovencísima Selena Gomez aparecía en nuestras vidas como Alex Russo, una rebelde, perezosa y egoísta adolescente de 16 años que utilizaba la magia a su antojo a pesar de los reproches de sus padres, interpretados por David DeLuise y Maria Canals-Barrera. Su hermano mayor, el estudioso y buen hijo Justin Russo, a quien daba vida el actor David Henrie, pasaba los días aguantándola e intentando pararle los pies, aunque pocas veces lo conseguía. Max, el hermano pequeño interpretado por Jake T. Austin, nunca lograba hacer un hechizo bien.

Creada por Todd J. Greenwald, la serie de la familia Russo ganó tres premios Emmy a Mejor programa infantil y es considerada como uno de los grandes éxitos de Disney. Actualmente, las aventuras del trío de hermanos que nos hizo reír durante 5 años pueden volver a verse en Disney+, donde se encuentran los episodios de las 4 temporadas de la serie.

De chica Disney a modelo a seguir

Pocos serán los que no hayan tenido (si es que no lo siguen teniendo) un crush con Selena Gomez. Desde su aparición en la pequeña pantalla como joven maga, la actriz originaria de México se ha convertido en uno de los grandes iconos de los 2000. Tras su paso por Disney Channel, donde también inició su carrera como cantante con canciones como Naturally o Same Old Love, Gomez ha aparecido en películas como Un día de lluvia en Nueva York de Woody Allen o en la serie de televisión Solo asesinatos en el edificio con Steve Martin y Martin Short, entre otras.

Recientemente, ha estrenado su documental My Mind and Me en Apple TV+, donde narra su evolución desde sus últimos días como chica Disney hasta la labor filantrópica que se encuentra desarrollando en el presente, derivada de su diagnóstico de bipolaridad y su lucha contra la enfermedad del lupus. Gracias a su compromiso con asociaciones dedicadas a brindar acceso a recursos que puedan ser de interés para personas con enfermedades mentales, a sus 30 años, la actriz que inició su carrera en el mundo de Disney se ha convertido en una figura pública de referencia en la conversación sobre salud mental.

Tras conocer a la Selena Gomez más vulnerable y humana gracias al documental dirigido por Alek Keshishian, y a la espera de volver a verla interpretar el papel de Mabel en la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio —personaje que, según algunos fans de la actriz, sería una Alex Russo de mayor—, nosotros volvemos una vez más a Waverly Place, donde nada era lo que parecía ser.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.