Selena Gomez, la gran ninguneada de los Emmy 2022

Cascos rojos. Gorro amarillo. Chaqueta naranja. Gafas de sol. Pocos looks tan icónicos nos ha regalado la pequeña pantalla reciente como el de Mabel (Selena Gomez) en el primer episodio de Solo asesinatos en el edificio. Cuando la vimos pasear de esa guisa por las calles de Nueva York, aún no sabíamos lo que nos esperaba en el Arconia.

Algunos espectadores entraban en aquel edificio del Upper West Side curiosos por ver qué se traía entre manos Steve Martin, cocreador de la serie; otros, fans de El padre de la novia, querían asistir al reencuentro de este con Martin Short; muchos se sorprendieron al encontrar el nombre de Gomez junto al de los cómicos; todos se enamoraron de esta ingeniosa apuesta de misterio que reinventaba el whodunit desde un lujoso bloque de viviendas.

La crítica también sucumbió; no en vano su primera temporada se ha colado entre los nominados a los premios Emmy 2022, que se entregarán el próximo 12 de septiembre. Solo asesinatos en el edificio opta al galardón a mejor comedia, y sus dos actores protagonistas, Martin y Short, también compiten en la categoría de mejor actor de comedia.

Incluso se pueden leer los nombres de Jane Lynch y Nathan Lance en las categorías de mejor actriz y actor invitado por esta ficción. Sin embargo, Selena Gomez, tercer vértice del triángulo protagonista, no ha recibido ningún tipo de reconocimiento por parte de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.

¿Cómo es posible que la joven, réplica sarcástica, a ratos borde y necesaria a todas las gracietas de sus compañeros septuagenarios, haya sido ninguneada de esta forma? Reivindicamos a la gran olvidada de los Emmy 2022.

La eterna niña Disney

Hay pocos sambenitos que pesen más que el de 'exniña Disney'. Ni siquiera las que se han salvado de polémicas y centros de rehabilitación, como Hilary Duff y Selena Gomez, se desprenden de los prejuicios que siempre las catalogan como 'estrellas fugaces', 'fenómenos mainstream sin pretensiones', 'muñecas rotas que cantan, bailan y actúan, sin destacar en ningún campo'.

Selena Gomez es, probablemente, la que más injustamente arrastra este perpetuado estereotipo. Sumémosle a todos los estigmas el de 'la ex de Justin Bieber'. Dejando de lado su faceta como empresaria exitosa, su constante lucha por visibilizar la salud mental o su denuncia a las críticas a los cuerpos de las mujeres, y centrándonos solo en la Selena actriz, ya es tremendamente desacertado limitarla a 'una chica Disney más'.

Puede haberse visto encasillada en un tipo de rol juvenil y edulcorado tras su paso por Los magos de Waverly Place o filmes como Programa de protección de princesas y Una cenicienta moderna 2, pero la texana tiene en su currículum proyectos tan reivindicables y rompedores como Spring Breakers.

Toda chica Disney necesita su ruptura con el estudio de Mickey y, si el de Miley Cyrus fue Rock in Rio, el de Selena se vistió de bikini naranja dando la réplica a James Franco en el demencial thriller adolescente de Harmony Korine. En los últimos años, ha trabajado con Jim Jarmusch (Los muertos no mueren) y ha enamorado a Timothée Chalamet (y al público) en Día de lluvia en Nueva York.

Y entonces llegó Mabel

Durante el tour promocional de la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio, Gomez ha afirmado que Mabel podría ser una versión adulta de Alex Russo, el personaje que la lanzó a la fama en Los magos de Waverly Place. Es cierto que el rol de joven mordaz y sarcástica es como una segunda piel para la actriz desde que hiciera magia en Disney, un papel que se ha repetido en su carrera a lo largo de los años y del que indudablemente bebe Mabel.

Ese es precisamente el contrapunto perfecto dentro del trío protagonista a la caza del asesino en formato podcast. Steve Martin es la exestrella televisiva convertida en parodia de sí misma, casi como ese Leonardo DiCaprio en Érase una vez en Hollywood, tierna vieja gloria demasiado inocentona para su propio bien. Martin Short encarna al artista histriónico que anhela el foco de atención, el granuja adorable que siempre maquina, el dramaturgo revolucionado y cotilla pegado al micro.

Selena es la nota discordante, la millennial sin filtros que impone la cordura, la discreción y la madurez en el grupo. También es punzante, incisiva. Es el personaje menos estrambótico o llamativo, más pegado a la realidad, pero tremendamente necesario para que la dinámica entre sus compañeros no llegue a cansar al espectador.

En declaraciones para Variety tras el anuncio de los nominados a los Emmy 2022, Steve Martin, protagonista y también cocreador de Solo asesinatos en el edificio, se ha referido a la ausencia de Selena en la lista: "Estamos un poco abatidos de que Selena no haya sido nominada porque es muy crucial en el trío, en la serie. Nos equilibra a nosotros. De hecho, de alguna forma puedes decir que hemos sido nominados por su equilibrio en la serie". "

"Nos alegra que haya sido nominada como productora ejecutiva de la serie. Ella es primordial para nosotros", ha añadido Martin. Al ser preguntados sobre si han podido hablar con la actriz tras el anuncio de las nominaciones, tanto Martin como Short han asegurado que no y han bromeado con que ella está en Europa. "Creo que allí tardas cinco días en recibir una carta", se ha cachondeado Martin.

¿Qué ha pasado con los Emmy?

Dejando de lado las bromas y el hecho de que Gomez, efectivamente, ha sido nominada al firmar como productora de la apuesta televisiva, no deja de ser escandaloso que sea la única de los protagonistas sin reconocimiento en las categorías interpretativas. Sobre todo cuando, como apunta Martin, sin ella las hilarantes interacciones entre los personajes principales simplemente no funcionan.

¿A qué se debe semejante desplante? En primer lugar, a que, por mucho que nos indigne, a Selena se la sigue viendo como Alex Russo, o esa niña Disney con acento tejano, o la chica que canta y actúa. No se ve a la productora que apostó por el potencial de la idea de Steve Martin o a la actriz que hace mejores a sus compañeros con su indudable talento para la comedia.

El 12 de septiembre, Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Kaley Cuoco (The Fligh Attendant), Elle Fanning (The Great), Issa Rae (Insecure) y Jean Smart (Hacks) se disputarán el Emmy a mejor actriz de comedia en otro certamen de premios predecible incluso en sus nominaciones.

Para arriesgar ya están otros, como Selena Gomez, a la que casi podemos ver poniéndose los cascos y las gafas de sol de Mabel, imperturbable mientras todo el mundo se lleva las manos a la cabeza ante la falta de reconocimiento a su trabajo. Nos la imaginamos zanjar, como lo haría su personaje: "They're just old". Y con eso nos sobra.

