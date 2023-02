Dónde ver el episodio 5 de 'Cristo y Rey': fecha de estreno de sus capítulos finales

Después del matrimonio atropellado entre Bárbara Rey y Ángel Cristo, la serie Cristo y Rey continúa abordando nuevos capítulos en la historia de amor entre el domador y la actriz del destape. El episodio 5 era estrenado el pasado 5 de febrero, donde podíamos ver como los celos del artista circense dinamitaban la violencia, mientras que el circo Mancuso sigue buscándole las cosquillas.

Ya podemos encontrar el quinto episodio de Cristo y Rey en Atresplayer, que ha comenzado la emisión de la recta final de sus episodios. El desenlace tendrá lugar el próximo 26 de febrero, por lo que los espectadores aún tienen tiempo de ponerse al día. A continuación, la fecha de estreno de los últimos tres episodios:

Capítulo 6 de de 'Cristo y Rey': 12 de febrero

Capítulo 7 de de 'Cristo y Rey': 19 de febrero

Capítulo 8 de de 'Cristo y Rey': 26 de febrero

A juzgar por la riqueza de la historia real sobre la pareja que conquistó a la prensa y la sociedad de los 80 y 90, mientras en el interior de su hogar la situación era bien diferente, la ficción aún podría tener mucho que contarnos en futuras temporadas, que aún no han sido confirmadas.

La propia Bárbara Rey ha participado en la producción de esta ficción, que contaba con ella en el rodaje durante el momento del matrimonio. "Al entrar en el plató y ver el circo me ha impresionado. Cuando he visto a Jaime y a Belén vestidos de novios... ha sido increíble", señalaba la actriz para Antena 3. "Cuando he visto la escena de cuando me casé con Ángel, me he emocionado mucho pensando en lo feliz que yo fui en ese momento".

En este quinto episodio, las conversaciones entre Chelo García-Cortés y Bárbara sobre los amoríos de la vedette la pondrán en un aprieto, después de que Ángel Cristo conozca todo sobre los affaires de su nueva mujer. Un hecho al que se suma el retorno al circo de una antigua amante del domador, los recelos de su madre hacia su nueva mujer y la adaptación a la vida en el circo de Bárbara.

