Samuel L. Jackson vuelve a encarnar a Nick Furia en la nueva serie de Marvel que verá la luz este 21 junio en Disney+. Pero, no es el único fichaje estrella, sino que el elenco entero es de lujo, ya que caras como Olivia Colman o Emilia Clarke también aparecen. La serie es Invasión secreta y ya se ha colocado como uno de los estrenos más esperados de este verano, por lo que muchos se han aventurado a decir que podrá ser una digna competidora de The last of us, disponible en HBO Max, y reconocida como mejor serie del año.

El tráiler oficial de Invasión Secreta ya lo ha lanzado Marvel y en él se ve cómo los humanos no saben cuál es el enemigo que está abriéndose paso entre la humanidad y los está suplantando sin avisar. Por tanto, como en todos los conflictos de Marvel, esta humanidad clama ayuda a los Vengadores. Pero, no están disponibles, así que solo hay una persona que pueda librar esta misión: Nick Furia. Por tanto, no será una serie de superhéroes al uso porque la trama gira en torno a una persona con ningún superpoder.

Lo mejor es que este super estreno llega en un momento de oferta en Disney+ con la que puedes ahorrarte mucho dinero y lanzarte a probar esta plataforma de streaming justo ahora que cuesta menos dinero. Se trata de una oferta de 12 meses por el precio de 10 si contratamos la suscripción anual. Por 89,90 euros tienes 12 meses, en vez de pagar 9 euros al mes, por lo que te ahorras casi 20 euros.

Todos los estrenos Disney+

Recuerda que ya está disponible la nueva película de Avatar El sentido del agua en Disney+, que el próximo estreno esperado cuando deje de estar en cines será La Sirenita y que hay muchos más que puedes disfrutar con la suscripción a Disney+.

