De la cancelación al limbo: 'Westworld' desaparecerá del catálogo de HBO Max

En la nueva Warner Bros. Discovery siguen las turbulencias, el ambiente enrarecido, los cambios y los recortes en forma de purga. Los nuevos movimientos son particularmente significativos al implicar a Westworld, en su momento una de las series de referencia de HBO Max. El mes pasado se anunció su cancelación, pero la cosa no queda ahí porque ahora ha trascendido que incluso va a desaparecer del catálogo de la plataforma, y no es la única serie que lo hará.

La propuesta de ciencia ficción creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, con Evan Rachel Wood al frente de un atractivo reparto (Ed Harris, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, James Marsden, Aaron Paul…) había perdido bastante repercusión respecto a sus inicios, pero su adiós dolió a sus seguidores. La siguiente fase de su caída en desgracia sorprende aun más.

No obstante, su desaparición de HBO Max, en una fecha cercana por concretar, no supone que sus cuatro temporadas no vayan a encontrar más adelante acomodo en otro espacio sin salirse del marco de Warner Bros. Discovery.

También reciben un golpe de gracia similar The nevers (la creación de Joss Whedon desarrollada en el Londres victoriano) y, ya fuera de las producciones originales de HBO, Minx, Love Life (ambas de Lionsgate) y Gordita Chronicles (Sony). Llama la atención que Minx, sobre el lanzamiento de una revista erótica para mujeres en la década de los 70, había sido renovada para una segunda temporada.

Se trata del penúltimo capítulo de los severos reajustes en la etapa de David Zaslav como CEO de Warner Bros. Discovery. La fusión de los dos gigantes ya provocó en verano una auténtica purga de series y películas, entre ellas varias de animación (El tren infinito, Campamento mágico…). Y no hay que olvidar la chocante y radical decisión respecto a Batgirl, que posiblemente nunca verá la luz a pesar de que el filme ya estaba terminado.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.