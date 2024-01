'Daredevil: Born Again' traerá de vuelta finalmente a los personajes más queridos de la serie de Netflix

Ya todo el mundo asume que el Universo de Marvel está en crisis, pero a sus responsables no les queda otra que seguir trabajando e ir enderezando el rumbo en la medida que puedan. Más allá de la incógnita de qué ocurrirá con el gran villano de la actual Saga del Multiverso (Jonathan Majors ha sido oficialmente despedido como Kang), otras patatas calientes de Kevin Feige apuntan a ser un film de Blade con Mahersala Ali que no termina de concretarse y, sobre todo, la serie Daredevil: Born Again. Tras la debacle de Invasión secreta, es la serie con Charlie Cox la que ha sufrido la remodelación más severa.

Y todo apunta que por buenos motivos. Antes de que Marvel decidiera empezar de nuevo la serie había rodado casi la mitad de sus 18 episodios planteados, y según parece estos apuntaban a ser más un drama judicial que una aventura superheroica: Cox por ejemplo no aparecía con el traje de Daredevil hasta el cuarto episodio. Algo inadmisible, que derivó en que Marvel relegara a los guionistas Chris Ord y Matt Corman a labores de producción mientras contrataba a Dario Scardapane como nuevo showrunner y a la dupla Justin Benson-Aaron Moorhead (que tan bien funcionó en Caballero Luna y Loki) como directores. Al tiempo de que, claro, descartaba casi todo lo rodado hasta ahora.

La consecuencia más visible es que Daredevil: Born Again no va a estrenarse ni de broma en la primavera de 2024, como era el plan inicial: de hecho no tiene fecha de estreno ahora mismo, aunque la idea es que forme parte de la actual Fase 5. Otra consecuencia, y esta mucho más positiva, la ha revelado como exclusiva Hollywood Trade, en tanto a un rumor que todo apunta a que pronto se hará oficial: la serie de Daredevil va a contar en el reparto con Deborah Ann Woll y Elden Henson. Esto es, los intérpretes de Karen Page y Foggy Nelson, compañeros abogados en el buffet de Matt Murdock (álter ego de Daredevil).

Ambos personajes, con sus intérpretes correspondientes, fueron muy queridos por el fandom en la serie de Netflix donde también debutó Cox. De cara a Born Again el plan inicial era que de la primera Daredevil solo se mantuvieran Cox y Vincent D’Onofrio como Daredevil y su enemigo Kingpin. Pero esto ha cambiado con la reescritura del proyecto, así que Ann Woll y Henson volverían a colaborar con Cox. El amor fan lo ha hecho posible, así como el que las series de Defenders hayan pasado a ser canon tras su llegada de Netflix al catálogo de Disney+.

La revelación tiene lugar, curiosamente, cuando a la plataforma de streaming ha llegado completa una serie muy relacionada con Daredevil. Es decir, Echo es un spin-off de Ojo de halcón, pero la presencia de Kingpin es central por ser el mentor de la protagonista que interpreta Alaqua Cox, y también se ha dejado caer Matt Murdock. Con lo que, poco a poco, todo va cobrando forma para que Born Again se sobreponga a los percances de su producción.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.