Cynthia Nixon defiende el comportamiento de Miranda en ‘And Just Like That’ frente a las críticas

El revival de Sexo en Nueva York, por título And Just Like That, ha concluido. O al menos lo ha hecho su primera temporada, que apunta a haber congregado a una notable cantidad de público sin que eso implique unas críticas apabullantes, ni una reacción fan unánime. De hecho, hay cierta sensación de que la experiencia ha sido mejorable, algo que no hace sino empeorar la controversia que ha rodeado su recorrido, en torno a las acusaciones a Chris Noth por agresión sexual. Dichas acusaciones movieron a que la aparición de Mr. Big en el último episodio fuera eliminada, y ahora que la serie se encuentra pendiente de confirmar renovación el debate sobre ella dista de haber terminado.

Más allá del caso Mr. Big, si algo ha provocado reacciones encendidas ha sido el comportamiento de Miranda Hobbes, interpretada por Cynthia Nixon, durante toda la temporada. And Just Like That nos presenta a las amigas neoyorquinas años después de Sexo en Nueva York, y con ganas de seguir teniendo experiencias pese a su edad más avanzada. En el caso de Miranda, esto le ha llevado a dar un vuelco total a su vida. Animada por el personaje de Che Díaz (interpretado por le intérprete no binarie Sara Ramírez), el personaje de Nixon ha comprometido su matrimonio con Brady (David Eigenberg) para explorar su sexualidad. Algo, según los espectadores, muy poco propio de Miranda.

Entrevistada por Vogue, Nixon ha valorado estas reacciones, encontrándolas muy sorprendentes. Según ella, esto es algo que la Miranda de Sexo en Nueva York habría podido hacer perfectamente. “Creo que es una reacción extraña. En primer lugar creo que Miranda es valiente, y que está avanzando. No sabe adónde va exactamente, pero sabe que tiene que ir a alguna parte. Y eso siempre ha ido con Miranda, ¿no? Miranda es inteligente y tenaz, pero eso de que es sensata… ¡nunca ha sido sensata! Es un cañón estallando, un cañón estallando muy obstinado”.

“Siempre ha sido un elefante en una cacharrería, y ha perdido los nervios y luego ha tenido que dar marcha atrás según se calmaba”. Las decisiones que toma Miranda, asegura, son “increíblemente valientes”, y corresponden al histórico propósito de Sexo en Nueva York de “mostrar a las mujeres y nuestras luchas, nuestros sueños y nuestras debilidades”. “No siempre sabes adónde vas. Esas son las personas que me interesan, no las que van a lo seguro”. La defensa de la serie de HBO Max se alinea con lo propuesto por una de sus guionistas: Elisa Zuritsky, quien también trabajara en la Sexo en Nueva York original.

“Me sorprendieron mucho las críticas de que esto no va con el personaje. No que haya muchas opiniones sobre su comportamiento, pero sí ese ‘¿quién es ella’?’. Eso me ha resultado desconcertante”, aseguró hace unas semanas.

