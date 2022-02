‘And Just Like That’: Sarah Jessica Parker no quiere a Kim Cattrall en la segunda temporada

El desarrollo de And Just Like That, esperadísimo revival de Sexo en Nueva York impulsado por HBO Max, estuvo tempranamente marcado por la ausencia de Kim Cattrall. Quien interpretara a Samantha había tenido un desencuentro muy mediático con Sarah Jessica Parker, intérprete de Carrie y rostro principal de la serie, de modo que de cara a And Just Like That se optara por no incluir su regreso. A lo largo de estos nuevos episodios, no obstante, los guionistas quisieron mantener presente a Samantha de algún modo, mostrando a las protagonistas intercambiar mensajes con alguien que nunca veíamos.

Por supuesto, la controversia de Samantha quedó en nada. Primero porque Cattrall se centró velozmente en otro proyecto como era Cómo conocí a vuestro padre, donde sería la versión adulta de la protagonista que encarna Hilary Duff (la serie ve la luz en España este 9 de marzo vía Disney+). Y segundo porque a mitad de emisión, And Just Like That fue asaltada por una desagradable polémica, a partir de las repentinas acusaciones contra Chris Noth por agresión sexual. Su personaje, Mr. Big, había muerto por un infarto en el primer episodio del revival, pero a la luz de las acusaciones se optó por eliminar una breve escena del final de la serie donde reaparecía en una ensoñación de Carrie.

Más allá de estos conflictos, And Just Like That ha concluido, y a la espera de que HBO la renueve por una nueva temporada Variety ha entrevistado a Parker (que este año también estrena El retorno de las brujas 2) sobre su experiencia con el revival. El asunto de Cattrall ha salido inevitablemente, y la actriz no ha querido disimular que la enemistad persiste, y que desde luego no quiere que Samantha reaparezca en la hipotética segunda temporada de And Just Like That. “No creo que me pareciera bien, y creo que la historia sobre cómo se siente ella a este respecto es demasiado pública. No he participado en la polémica ni leído artículos, pero la gente me lo ha hecho saber”, declara.

Lo curioso del asunto es que And Just Like That concluyó con un pequeño indicio de que Samantha podría reaparecer, más allá de los mensajes de texto, en el futuro. Carrie le preguntaba si quería tomarse un cóctel, y Samantha accedía. No parece ser, sin embargo, que haya planes sólidos de recuperar a Cattrall, y el guionista Michael Patrick King parece conformarse con el modo en que se ha gestionado esta ausencia durante la continuación de Sexo en Nueva York. “Samantha no se ha ido. Samantha sigue presente y cree que lo hemos llevado con respeto y elegancia. No la hemos convertido en una villana”, asegura.

“Creo que hemos encontrado la forma de traer lo que era importante para las personas que la querían”. Y con esto, al parecer, ha sido suficiente.

