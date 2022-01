El final de ‘And Just Like That’ elimina la aparición de Chris Noth tras las acusaciones de abuso sexual

El revival de Sexo en Nueva York logró traer a gran parte del reparto original. Es decir, esto no incluía a Kim Cattrall, pero sí al Mr. Big que interpretó Chris Noth y que volvió puntualmente en el estreno de And Just Like That… para morir en ese mismo episodio de un infarto. Pocas semanas después, cuando el público no se había recuperado de la impresión, dos mujeres denunciaron a The Hollywood Reporter haber sufrido agresiones sexuales a manos de Noth. Testimonios a los que pronto se unió el de la cineasta Zoe Lister-Jones y el de la cantautora Lisa Gentile, que junto a su abogada Gloria Allred trata estos días de implantar la Ley de Supervivientes Adultos en el estado de Nueva York.

Esta ley permitiría que tuvieran efecto legal los cargos presentados por víctimas cuyo caso haya prescrito (es lo que sucede con buena parte de estos casos), y paralelamente a la batalla legal iniciada los medios trajeron a colación la sonada ruptura a mediados de los 90 de Noth con la modelo Beverly Johnson. A lo que hay que unir, por último, las declaraciones de Heather Kristin, una de las dobles de la serie original que primero habló del comportamiento tóxico de un miembro del reparto, y después identificó a este miembro como Noth. Kristin llegó a preguntarse si la veloz muerte de Mr. Big en And Just Like That no respondería a un intento preventivo de HBO Max por cubrirse las espaldas.

Ahora, TV Line se hace eco de una decisión que apunta a haber sido tomada al hilo de las acusaciones de Noth. Y es que HBO Max ha resuelto eliminar la reaparición de Mr. Big en el último episodio de And Just Like That, previsto para este 3 de febrero. Ya que el personaje está muerto, los guionistas planearon un breve reencuentro con su amada Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) según esta fuera a esparcir sus cenizas en París. La idea era que la protagonista tuviera entonces una visión de Mr. Big, pero la cadena ha decidido eliminar este cameo, que al parecer era sumamente breve y no aportaba demasiado a la trama.

Desde que han surgido las acusaciones, Noth se ha obcecado en negarlo todo (“Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz”, declaró) mientras las consecuencias no se hacían esperar. Así, la eliminación de su personaje en el final de And Just Like That viene a dar réplica al abandono de su agencia de representación y a su despido de la serie de CBS The Equalizer.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.