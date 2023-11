De Tamara Falcó a Daniel Sancho: los datos más curiosos de ‘La Promesa’, la serie que arrasa en TVE

No todas las telenovelas funcionan, pero las que lo hacen se convierten en reliquias para la cadena que las atesora. Garantizan un público relativamente fiel, que no va a fluctuar demasiado en las diferentes emisiones, un título muy rentable (sus costes de producción quedan más que compensados con las ganancias que proporcionan) y, sobre todo, un proyecto a largo, larguísimo plazo. España ha experimentado con las telenovelas extranjeras (primero las sudamericanas y ahora, las turcas), pero mantiene su predilección por el producto nacional, con la esperanza de que se alojen en su parrilla por mucho tiempo.

En el caso de TVE, el éxito de La Promesa, estrenada en enero del pasado año, es ya una realidad. Esta serie ha superado ya los 220 episodios y, en su andadura, ha derribado a gigantes asentados en la franja de tarde, como Amar es para siempre (uno de los motivos por los que esta serie se despedirá es su reciente rivalidad con La Promesa); y a presuntas apuestas ganadoras, como el programa de Ana Rosa Quintana, al que no obstante esta telenovela le ha doblado el brazo con pasmosa facilidad.

Inma Pérez-Quirós, en 'La promesa' Rtve

Además de una trama químicamente diseñada para generar adicción, plagada de romances, desencuentros y pasiones y odios a flor de piel, La Promesa esconde varios detalles que, quizá, sus espectadores han pasado por alto. Por ejemplo, ¿cuál es la relación de esta serie con Tamara Falcó? ¿Y con Keira Knightley?... ¿Y con Daniel Sancho?

El auténtico palacio de La Promesa

Las fábricas de papel satinado rozaron el cierre por desabastecimiento debido a la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Si uno ponía atención al fondo de las fotografías, reparaba en la silueta de un edificio familiar: La Promesa. El nombre de este palacio es, en realidad, El Rincón, y es propiedad de la familia Falcó. La residencia de los ficticios marqueses de Luján sirvió como escenario para el enlace entre el ficticio cantante Julio Iglesias Jr. y su ya exmujer, la modelo Charisse Verhaert.

El Palacio El Rincón es el escenario principal de 'La Promesa' RTVE

Un afortunado parecido

Ana Garcés (Jana Expósito en la serie) es una de las protagonistas de La Promesa, pero si consiguió este papel no fue por su experiencia ni (aunque obviamente ayudó) por su buen hacer en la audición. Antes de interpretar a Jana, todo contacto de Garcés con la industria audiovisual se reducía a aparecer en un especial de Nochevieja de José Mota, titulado ¡Sálvese quien Putin! En cambio, cuando el creador de La Promesa vio a la actriz, quedó deslumbrado por su aspecto. “Vi algo muy potente en ella cuando, en plena prueba, se giró. Me recordó a Keira Knightley y me pareció que tenía una fuerza espectacular, algo muy arrollador”, afirmó. El papel era suyo.

Ana Garcés y Keira Knightley Cinemanía

Una desafortunada coincidencia

En Los herederos de la tierra, el personaje de Bernat Estanyol es interpretado por dos actores: en la mayor parte de los episodios, por Rodolfo Sancho. En aquellos en los que Bernat es más joven, por Arturo Sancho. Pese al apellido, Rodolfo y Arturo no están relacionados entre sí. Y, por supuesto, tampoco lo está Arturo Sancho (protagonista de La Promesa) con el protagonista de la crónica negra española de este año, Daniel Sancho. Sin embargo, el actor, ante el temor de que esta genealogía pudiese estar en mente de los espectadores, decidió cambiar su nombre artístico por el de Arturo García Sancho.

Arturo Sancho como Manuel de Luján en 'La promesa'. RTVE

