¿Cuántos episodios tiene 'El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro'? Fechas de estreno en Netflix

Halloween se acerca, y Guillermo del Toro lo tiene todo planeado: en El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, su nueva serie para Netflix, el cineasta mexicano ha abierto los rincones más recónditos de su terrorífico cerebro para ponernos los pelos de punta en compañía de actores y directores con prestigio a partir del 25 de octubre.

A continuación, te ofrecemos todo lo que sabemos de este show antológico, incluyendo las fechas de emisión de sus ocho episodios, quiénes participan en ellos y sus argumentos... o, más bien, aquello de sus argumentos que Del Toro nos ha permitido conocer hasta ahora. Piensa que esto último es por tu bien: Guillermo no quiere que los últimos restos de tu cordura se hagan añicos hasta que el momento sea propicio.

'El lote 36'

Imagen de 'El lote 36'. Netflix

Emisión: 25 de octubre

Guillermo Navarro, director de fotografía en filmes como El laberinto del fauno, dirige este capítulo basado en un relato breve firmado por el propio Del Toro y Regina Corrado (Deadwood). El pentáculo que preside el póster nos hace pensar en una historia de terror sobrenatural con los rostros de Tim Blake Nelson y Elpidia Carrillo.

'Ratas de cementerio'

Imagen de 'Ratas de cementerio'. Netflix

Emisión: 25 de octubre

Breve, intenso y mugriento, el clásico relato de Henry Kuttner se verá adaptado por Vincenzo Natali (Cube) con Ish Morris (Sobrenatural) como protagonista. Espérate efectos prácticos a porrillo, y, si te asustan los roedores, las tumbas o ambas cosas, prepárate para una buena.

'La autopsia'

Imagen de 'La autopsia'. Netflix

Emisión: 26 de octubre

El cuento de Robert Shea sobre un forense enfermo terminal que encara su último trabajo tiene fama de ser una experiencia de horror absoluto fermentada a ritmo glacial. ¿Qué tal lo adaptará David S. Goyer (El caballero oscuro, Sandman) con el siempre imponente F. Murray Abraham (Amadeus, El nombre de la rosa) encabezando su reparto?

'La apariencia'

Imagen de 'La apariencia'. Netflix

Emisión: 26 de octubre

Emily Carroll, una de las mejores dibujantes actuales de cómic de terror, firma la historia que ahora adapta otra especialista en el lado más heterodoxo del género como es Anna Lily Amripour (Una chica vuelve a casa sola de noche). Actúan Kate Micucci (actriz de voz en series como Steven Universe) y Martin Starr (Silicon Valley).

'El modelo de Pickman'

Imagen de 'El modelo de Pickman'. Netflix

Emisión: 27 de octubre

¡Iä! ¡Iä! La serie de Del Toro consagra su tercer día de emisión a adaptar sendos relatos de H. P. Lovecraft. Keith Thomas (Ojos de fuego) dirige la primera de estas excursiones a lo fungoso y lo blasfemo, poniendo a Crispin Glover (un ente primigenio en sí mismo) en el rol de un pintor dispuesto a pasarse tres pueblos cuando de encontrar inspiración se trata.

'Sueños en la casa de la bruja'

Imagen de 'Sueños en la casa de la bruja'. Netflix

Emisión: 27 de octubre

Ismael Cruz Córdova (El señor de los anillos: Los anillos de poder), Geena Davis y Rupert Grint participan en la adaptación de este cuento donde Lovecraft cruzó la tradicional temática de las casas encantadas con ese desmadre interdimensional tan suyo. A la dirección, Catherine Hardwicke (Crepúsculo). ¡Fhtagn!

'La inspección'

Imagen de 'La inspección'. Netflix

Emisión: 28 de octubre

Si has visto Beyond the Black Rainbow y, sobre todo, Mandy, sabes que nada puede prepararnos para la carnicería psicodélica que Panos Cosmatos aportará a la serie. Para colmo, el reparto de este episodio está encabezado por Peter Weller (Robocop, El almuerzo desnudo), un rostro de esos capaces de poner a prueba tu cordura.

'El murmullo'

Imagen de 'El murmullo'. Netflix

Emisión: 28 de octubre

Ocho años después de Babadook, la guionista y directora Jennifer Kent se reúne con la actriz Essie Davis para llevar a la pantalla una historia escrita por Del Toro. Andrew Lincoln (The Walking Dead) y Hannah Galway (Por mandato del cielo) completan el reparto.

