Guillermo del Toro ha asistido a la premiere de 'Pinocho' un día después de la muerte de su madre

A principios de este año llegó a España El callejón de las almas perdidas, nueva propuesta de Guillermo del Toro que pese a ser una decepción en taquilla sí gustó lo suficiente como para ser nominada al Oscar. Del Toro, ganador del premio de la Academia por La forma del agua, no ha visto afectado a su prestigio, y de hecho en el último tercio de 2022 estrenará otros dos proyectos, ambos para Netflix: uno es El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, antología de terror prevista para el 25 de octubre, y otro es su largamente esperada adaptación de Pinocho, rodada por animación stop motion y con estreno fijado para diciembre.

Del Toro codirige el film junto a Mark Gustafson, habiendo pasado 14 años buscando financiación, y tardando en rodarla cerca de 1.000 días según obtuvo el apoyo de Netflix. Pinocho se ha proyectado en el Festival de Cine de Londres con críticas estupendas, y Del Toro ha asistido a la premiere sorprendiendo con una dramática revelación: el día antes del evento, su madre falleció. Así lo ha declarado, según recoge Variety: “Solo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy especial para ella y para mí. No solo es la primera vez que verán la película, sino que es la primera vez que ella verá la película con nosotros”.

El primer contacto de Del Toro con el personaje no fue a través del relato de Carlo Collodi, sino a partir de la adaptación animada que acometió Disney en 1940 (la cual fue objeto de un remake a cargo de Robert Zemeckis este mismo año). “Vi la película de niño y me unió a mi madre durante toda la vida. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía. Me enfurecía que la gente exigiera obediencia a Pinocho, así que quise hacer una película sobre la desobediencia como virtud, y decir que no hay que cambiar para que te amen”. Del Toro promete haber realizado una adaptación algo libre de la obra original, con la intención de abordar cuestiones políticas mientras rinde homenaje al mito.

