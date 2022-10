Uno de los autores más emblemáticos, respetados e icónicos del cine de terror y fantasía actual. Guillermo del Toro ha iniciado lo que promete ser una fructífera y provechosa asociación con Netflix para materializar varios proyectos. Uno de ellos será su adaptación de Pinocho, realizada en animación stop motion, prevista para estrenarse en la plataforma el 9 de diciembre. Pero antes de estas fechas prenavideñas tendremos una antología de historias de terror autoconclusivas, de una hora aproximada de duración cada una, para ambientar Halloween y titulada El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro.

Relatos que irán de lo mágico a lo grotesco, pasando por las historias más siniestras, para ponernos los pelos de punta. Y a pesar del título, el mexicano no ha dirigido ninguna de ellas, aunque es productor ejecutivo, maestro de ceremonias de la serie (es decir, presentador) y varios episodios se han basado en ideas suyas.

El plan de Netflix es que irán estando disponibles en su plataforma a razón de dos episodios por día, desde el martes 25 de octubre al viernes 28, y vía Deadline también sabemos cuál será el orden de los estrenos, dispuestos de manera temática. Y aunque todavía no se han avanzado las sinopsis de cada relato, al menos tenemos un tráiler lanzado hace un par de semanas.

Primera noche, martes 25 de octubre - Scavengers (carroñeros):

'El lote 36 (Lot 36)'. Dirigido por Guillermo Navarro, uno de los directores de fotografía preferidos de Guillermo del Toro (con él ha colaborado, por ejemplo, en El laberinto del fauno o Pacific Rim), basándose en una historia original de Guillermo del Toro. Reparto: Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse y Sebastián Roché.

'Ratas de cementerio (Graveyard Rats)'. Dirigido y escrito por Vincenzo Natali (el director de Cube, En la hierba alta o Splice) adaptando un relato de Henry Kuttner. Reparto: David Hewlett, Ish Morris y Kevin Keppy.

Segunda noche, miércoles 26 - Loners (Solitarios)

'La autopsia (The Autopsy)'. Dirigido por David Prior, especializado en cortos y documentales y director de The Empty Man: El mensajero del último día, basándose en un relato corto de Michael Shea y guion adaptado de David S. Goyer (de Batman vs Superman, El caballero oscuro, Dark City o las series Sandman y Fundación). Reparto: F. Murray Abraham, Glynn Turman y Luke Roberts.

'El exterior (The Outside)'. Dirigido por Ana Lily Amirpour (Mona Lisa and the Blood Moon y Una chica vuelve a casa sola de noche) e inspirada en un cómic de la autora canadiense Emily Carroll. Reparto: Kate Micucci y Martin Starr.

Tercera noche, jueves 27 - Lovecraft:

'El modelo de Pickman (Pickman's Model)'. Dirigido por Keith Thomas (Ojos de fuego) y basándose en uno de los relatos cortos de H.P. Lovecraft. Reparto: Crispin Glover, Ben Barnes y Oriana Lerman.

'Sueños en la casa de la bruja (Dreams in the Witch House)'. Dirigido por Catherine Hardwicke (Miss Bala o Caperucita roja ¿A quién tienes miedo?) adaptando otro relato de Lovecraft, el que también ha servido de inspiración para Venus, lo nuevo de Jaume Balagueró, presentada en Sitges y que en cines se estrenará el 2 de diciembre). Reparto: Rupert Grint, Ismael Cruz Cordova, DJ Qualls y Nia Vardalos.

Cuarta noche, viernes 28 - Visitations (Visitas):

'La inspección (The Viewing)'. Dirigido por Panos Cosmatos (Mandy y Beyond the black rainbow), y también coautor del guion junto a Charlyne Yi. Reparto: Peter Weller, Sofia Boutella, Eric André y Charlyne Yi.

'El murmullo (The Murmuring)'. Dirigido por Jennifer Kent (Babadook) basándose en una historia original de Guillermo del Toro. Reparto: Andrew Lincoln (Rick Grimes de The Waling Dead), Essie Davis y Hannah Galway.

