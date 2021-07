¿Cuántas escenas de sexo nos hemos quedado sin ver en 'Loki'?

La queja es bien conocida. Primero, las series se resistieron a mostrarnos personajes LGTB, y, cuando por fin lo hicieron, les dieron a estos una vida sexual que tendía a cero. Aunque Loki no se haya ajustado del todo a este patrón con el dios maligno de Tom Hiddleston, ahora sabemos que los planes originales del guionista Michael Waldron incluían para él momentos de lo más promíscuo.

¿Cómo ha surgido esto a la luz? Pues debido al making of Assembled: The Making of 'Loki', un documental que muestra, entre otras cosas, una pizarra llena de notas con posibles desarrollos para la serie. Gracias a SlashFilm (vía IndieWire), tenemos una transcripción de dichas notas: echadles un vistazo y juzgad por vosotros mismos.

Loki visita diferentes períodos temporales

Hace travesuras locas, aka "sexo"

Conspira para tomar el poder

Recogiendo las Gemas del Infinito

Tiene el Guantelete, toma el poder, más sexo: bi, alienígena, etcétera

Solo en su salón del trono. Ha conquistado el poder pero le inquietan pensamientos de que esto no es "real" por el control de la AVT sobre el libre albedrío

Vuelve a la AVT, el Guantelete se queda sin poderes, Mobius le está esperando

Loki responde con sinceridad a Mobius, Mobius muestra todo el poder de la AVT

Pese a que solo se trata de fragmentos, podemos especular sobre una realidad paralela (¿creada por el agente Mobius de Owen Wilson?) en la que Loki se hacía con el artefacto más poderoso del Universo Marvel en lugar de Thanos. Algo que (para variar, tratándose de él) solo le lleva a la insatisfacción y la derrota.

Lo que no admite discusión son esas dos referencias a las actividades calenturientas de Loki, quien habría confirmado sus proclividades sexuales de formas más obvias que mediante ese diálogo con Sylvie (Sophia DiMartino) que vimos en el tercer capítulo de la serie.

Lo que más nos escama, la verdad sea dicha, es esa referencia a momentos íntimos con alienígenas. Vete a saber con qué criaturas del MCU habrían emparejado Waldron y su equipo a nuestro asgardiano perverso favorito.

Aun así, estos planes se quedaron en un mero boceto, y finalmente Loki ha desatado su lado más tierno con ese enamoramiento apenas reconocido hacia su variante femenina. Pero si tenemos en cuenta que la serie tendrá una segunda temporada… pues que Odín nos pille confesados.

