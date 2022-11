Cristin Milioti coprotagonizará 'El Pingüino' junto a Colin Farrell

Son tiempos complicados para Warner y DC Films (ahora DC Studios según James Gunn y Peter Safran se han convertido en sus líderes), pero de cara a un futuro inmediato está claro que hay que confiar en la visión de Matt Reeves sobre el Caballero Oscuro. The Batman ha sido un éxito de crítica y público, de modo que la compañía ha firmado un contrato con Reeves dándole libertad para seguir trabajando en este universo: no solo a través de la inevitable secuela sino de spin-offs destinados a HBO Max. De momento hay dos en marcha, como serían una serie centrada en Arkham Asylum comandada por Antonio Campos y otra dedicada por entero a la figura del Pingüino, villano clásico de Batman que tenía un papel tirando a secundario en el film de Robert Pattinson.

Titulada provisionalmente El Pinguino, la serie está en manos de Lauren LeFranc y ha fichado como director a Craig Zobel (La caza, Mare of Easttown) mientras mantiene a Colin Farrell envuelto en capas de maquillaje como Oswald Cobblepot. Hasta ahora este era el único miembro del reparto confirmado, pero IndieWire recoge otra adición: la actriz Cristin Milioti, vista en Cómo conocí a vuestra madre y en la comedia romántica Palm Springs. Milioti interpretaría a Sofia Falcone, hija del mismo Carmine Falcone que aparecía en The Batman con el rostro de John Turturro. La presencia de Sofia Falcone en el argumento de El Pingüino (que también se da en la actual serie de Fox Gotham interpretada por Crystal Reed) es muy interesante por dos motivos.

Para empezar, Carmine Falcone era el jefe de Cobblepot en The Batman y hay grandes posibilidades de que el personaje de Farrell quiera hacerse con el control del crimen organizado de Gotham durante la serie (El Pingüino, título provisional, se ambienta una semana después de los acontecimientos de la película de Reeves), encontrando en la Sofia a un contrincante para ello. Y, por otro lado, está el hecho de que The Batman nos descubrió que Catwoman (Zoë Kravitz) es la hija ilegítima de Falcone, y por tanto una suerte de hermana para Sofia. Por ahora Farrell es el único actor de The Batman confirmado en El Pingüino, ¿pero significa esto de que hay planes de que Kravitz reaparezca?

El Pingüino aún no ha tanteado fecha de estreno, pero la idea es que llegue a HBO Max como ocurriera con El Pacificador, la serie spin-off de El Escuadrón Suicida que ya prepara su segunda temporada.

