¿Contará 'The Walking Dead' con una serie de animación? Su creador se pronuncia

Con motivo del desenlace de The Ones Who Live, la serie de The Walking Dead que se convertía en la mejor valorada de este universo, los rumores sobre una posible versión animada de esta franquicia han vuelto a reavivarse. Muchos aún sueñan con ver al sheriff Rick Grimes de los cómics en movimiento y más después que aquel segmento de Red Machete, de 8 minutos de duración, que AMC compartió en 2010.

"Me encantaría que esto suceda algún día, pero no creo que sea posible hasta que AMC me devuelva los derechos. Definitivamente ha habido avances a lo largo de los años y hay muchos fans aquí a quienes todavía les encantaría que suceda", señalaba Robert Kirkman en la versión Deluxe de The Walking Dead, más concretamente en el número #85.

Los problemas de derechos de 'The Walking Dead'

El tema de los derechos de The Walking Dead lleva años causando numerosos conflictos a AMC, quien en 2022 se veía obligada a pagar más de 200 millones de dólares a Frank Darabont, el showrunner original de la serie durante sus dos primeras temporadas.

Esto impulsaba a Robert Kirkman, creador de los cómics originales, guionista y productor de la serie, a sumarse a una demanda colectiva junto a Gale Anne Hurd, David Alpert, Charles Eglee y Glenn Mazzara, creativos y productores ejecutivos, para exigir otros 200 millones de dólares ante la sobreexplotación de TWD con los tres nuevos spin-offs.

Sin embargo, siguiendo el precedente de Darabont, quien abandonaba la serie en 2011, la sentencia podría hacerse esperar años.

Las versiones animadas de 'The Walking Dead'

A pesar de que parece bastante improbable una serie de animación de The Walking Dead, al menos por el momento, YouTube ha contado con numerosas parodias y versiones de los personajes, entre ellas una realizada por Adult Swim, la compañía detrás de joyas como Rick y Morty, Padre de familia o Bob's Burgers.

Más allá de las versiones animadas fuera del canon, The Walking Dead ha lanzado más de una quincena de videojuegos oficiales desde el desembarco de la serie en 2010. Los últimos aterrizaban el año pasado, The Walking Dead: Betrayal (para PC) y The Walking Dead: Destinies (para consolas como PS5 y XBOX), mostrándonos otras adaptaciones de los cómics.

A la espera de nuevas noticias sobre el futuro incierto de una serie o película animada de TWD, Dead City y Daryl Dixon se encuentran en plena producción de sus segundas temporadas, mientras que The Ones Who Live aún tiene pendiente la posibilidad de una continuación o un posible crossover con los otros spin-offs. Las hordas zombies de Robert Kirkman aún tienen mucho camino que recorrer.

