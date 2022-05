Conoce (más en profundidad) a ‘The Winchesters’: tráiler de la precuela de ‘Sobrenatural’

En los últimos días la cadena The CW ha saltado recurrentemente a la actualidad. No lo ha hecho por los motivos más alentadores, ya que luego de expirar un provechoso acuerdo con Netflix y de que los niveles de audiencia hayan entrado en franco declive, las cuentas no le salen a esta compañía, y ahora mismo es muy probable que acabe siendo comprada por el conglomerado Nexstar. Esto al margen de la parrilla en sí, que por lo demás ha acogido la dinámica de cancelar fulminantemente varias series. Batwoman, Legends of Tomorrow… incluso ha trascendido que la próxima temporada de Riverdale será la última.

Pero no todo son cancelaciones: el canal de Mark Pedowski también sigue animándose con contenido nuevo, y así es como poco después de dar luz verde a The Winchesters, precuela de su serie Sobrenatural, se ha decidido a publicar un tráiler oficial. Supimos de la existencia del proyecto al poco de que concluyera Sobrenatural, en torno a una pequeña polémica entre los hermanos protagonistas, Jensen Ackles y Jared Padalecki, que interpretaban a Dean y Sam Winchester. Ackles lleva vinculado como productor ejecutivo a The Winchesters desde el principio, y Padalecki no se enteró de eso hasta que lo hicieron los medios.

La discusión no llegó a ser muy agria, pero el caso es que Ackles está vinculado a The Winchesters paralelamente a incorporarse a la tercera temporada de The Boys junto a otro viejo conocido de Sobrenatural, el showrunner Eric Kripke. Ackles, recuperando el papel de Dean, será el narrador de esta precuela, contando cómo se conocieron sus padres e iniciaron una lucha contra el mal que posteriormente continuarían sus hijos. La voz de Ackles se deja oír en el tráiler, y conocemos por fin a John y Mary Winchester con los rostros de Drake Rodger y Meg Donnelly.

Rodger no tiene un amplio currículum a sus espaldas (pudo ser visto recientemente en Entre dos mundos, serie de Paramount+), mientras que Donnelly ha trabajado en American Housewife o High School Musical: El musical: La serie. La precuela de Sobrenatural promete hacer guiños constantes a la serie original, y la idea de The CW es estrenarla este otoño, en la parrilla de los martes, sin que aún se sepa cómo llegará a España. Puedes ver el tráiler de The Winchesters bajo estas líneas.

Pero, entretanto, ¿qué ha pasado con Padalecki? Pues el actor ya lleva tiempo vinculado a un reboot de Walker (sí, aquella icónica serie con Chuck Norris) que al parecer ha estado funcionando bastante bien en The CW, de modo que casi al mismo tiempo que The Winchesters la cadena haya puesto en marcha otra precuela. Esta es Walker: Independence, con Katherine McNamara interpretando a la madre de Padalecki en la ficción (sí, el planteamiento es muy similar), y su tráiler ha sido revelado al mismo tiempo que el de The Winchesters. Aquí el avance.

