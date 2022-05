De ‘Naomi’ a ‘Embrujadas’: Avalancha de series canceladas en The CW

No es la mejor de las épocas para The CW. La cadena dirigida por Mark Pedowtiz, especializada en series para adolescentes y hogar del nutrido Arrowverso, se ha topado en los últimos meses con el problema creciente de la falta de audiencia, en combinación a ciertos cambios en sus fuentes de ingresos. The CW tenía hasta hace poco un provechoso acuerdo con Netflix para que albergara algunas de sus series, pero este acuerdo expiró, y lo hizo poco antes de que Paramount Global y Warner Bros. Discovery (que se repartían algunas de sus series por su canales respectivos) también se distanciaran de ella. Fue en esta tesitura cuando el gigante de la comunicación Nexstar desveló su intención de adquirir The CW.

Esta compra aún no se ha efectuado, pero su inminencia acompañada por los percances referidos ha traído cambios de política en The CW, que por lo general siempre le ha dado mucha manga ancha a sus series. Así es como nos enteramos de que Batwoman y Legends of Tomorrow habían sido canceladas, a las que hoy se unen según The Hollywood Reporter hasta siete nuevas series abortadas. Está 4.400, remake de la popular miniserie de 2003. Está Naomi, desarrollada por Ava DuVernay. Ambas son ficciones novatas, que no han superado la primera temporada en contraposición a otras más veteranas que igualmente ven su fin. Dos de ellas son sendos remakes, el de Embrujadas y el de Dinastía, que afrontaban su cuarta y quinta temporada respectivamente.

También ha sido cancelado el reboot de Roswell, Nuevo México y la serie detectivesca In the Dark, ambas estrenando sus últimas temporadas este 6 de junio. Y no ha corrido mejor suerte Legacies, segundo spin-off de la que durante ocho temporadas fue la serie más vista de The CW, The Vampire Diaries. Legacies no ha logrado prosperar de la forma que consiguió The Originals, primer spin-off extendido a cinco temporadas, y cierra una lista de series canceladas sobre la que aún hay cierta ambigüedad en torno a Stargirl. The CW sigue manteniendo en el aire la continuidad de esta serie, de forma que en la práctica solo quedan en el aire dos títulos del Arrowverso: Superman & Lois y The Flash.

No obstante, y sin salir del apartado superheroico, hay que destacar la luz verde que ha recibido Gotham Knights, nueva serie de Greg Berlanti (principal arquitecto del Arrowverso) para DC, de la que sin embargo se ha negado cualquier vínculo con Batwoman y el universo compartido. La cadena también ha confirmado que salen adelante las precuelas de Sobrenatural y Walker: la primera se titula The Winchesters centrándose en la historia de los padres de los hermanos protagonistas (Jared Padalecki y Jensen Ackles, que ejercería de narrador), y la segunda es Walker: Independence, sobre la madre del susodicho Walker.

A todo lo cual hay que unir las renovaciones de The Flash, Superman & Lois, All American, Walker, Riverdale o Nancy Drew. Esto es, que The CW no parece querer disminuir el ritmo productivo, aunque sí librarse de unos cuantos lastres ahora que afronta una fase tan inestable.

