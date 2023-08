Conleth Hill, Varys en 'Juego de tronos', admite que las dos últimas temporadas no le gustaron demasiado

Lo que más parece molestarle a Conleth Hill de las últimas temporadas de Juego de tronos es haberse quedado sin un último careo con Aidan Gillen. Hill interpretaba a Varys y Gillen a Meñique, dos expertos conspiradores cuya desafiante relación le brindó a la serie de HBO algunos de sus mejores momentos. Pero Meñique fue asesinado lejos de Varys, y ese reencuentro nunca se produjo. “Me dio rabia no tener una escena final con él. Me fastidiaba no tener ninguna reacción a su muerte, siendo como era mi némesis”, cuenta Hill en Entertainment Weekly.

“Esa fue mi sensación en las dos últimas temporadas, que mi personaje se volvió más periférico, que se concentraron más en otros. No pasa nada. Es la naturaleza de una serie con múltiples personajes”. Hill ha seguido indagando en esto para Times UK, pasando a admitir que comprende a los fans que renegaron de la adaptación de George R.R. Martin en torno a su séptima y, sobre todo, octava temporada. Era entonces cuando David Benioff y D.B. Weiss, en tanto a showrunners, se habían quedado sin libros de Martin que adaptar, con lo que espoleados por el fenomenal éxito de la serie tuvieron que tirar de imaginación.

De ahí que Juego de tronos concluyera cuando aún no están publicados los últimos libros de Canción de hielo y fuego, a través de una sucesión de capítulos que dejaron mucho que desear. Varias figuras del show han compartido las opiniones decepcionadas de los fans, y Hill es el último que se une a ellas. El actor de Varys sostiene que todo se debió a conflictos entre HBO y los showrunners. “Hasta las dos últimas temporadas no tenía ninguna queja. Solo me sentí frustrado con el último par de entregas porque Varys no era el personaje omnisciente que había sido”.

“Creo que los guionistas querían hacer una cosa para terminar y HBO quería hacer otra. Sentí que la última temporada fue un poco precipitada. Estaba inconsolable, pero ahora me siento bien al respecto”. De modo que sí, Hill también piensa que las cosas se podían haber hecho mejor, aunque al menos después tuvimos La casa del dragón: una precuela muy aclamada que tiene en marcha su segunda temporada.

