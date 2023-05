Cuando Juego de tronos concluyó su andadura en 2019, la audiencia cosechada era tan monumental que no había dudas de que HBO iba a seguir tratando de exprimir el fenómeno. Los resultados de este ímpetu están a la vista de todos: La casa del dragón debutó el año pasado arrasando igualmente en taquilla y hay múltiples spin-offs en camino, empezando (si la huelga de guionistas no lo impide) por El caballero de los siete reinos. La cadena puede seguir beneficiándose de la creación de George R.R. Martin, pero no así sus intérpretes.

Es decir. Kit Harrington, que interpretara a Jon Nieve, está detrás de una secuela centrada en su personaje, pero su caso es la excepción: el reparto que durante las ocho temporadas de la serie alcanzó su máxima fama se ha tenido que buscar la vida luego de que terminara. Una tesitura donde era inevitable preocuparse, y Lena Headey ha revelado que fue exactamente su caso cuando la adaptación de Canción de hielo y fuego llegó a su fin. Entrevistada en People, quien interpretara a Cersei Lannister durante la totalidad de la serie, dijo:

“Juego de tronos fue toda una sorpresa. Pero no había parte de mí que dijera ‘ah, ya está hecho, ahora todo va a ser más fácil’”, replica en torno a qué sería de ella más allá de la serie. “Abrió puertas, hizo que ciertas cosas fueran más fáciles. También hizo que las cosas fueran más difíciles porque luego pensé ‘¿qué hago ahora?’”. Headey, por otra parte, era uno de los rostros más conocidos del reparto cuando Juego de tronos debutó, y lo cierto es que no le ha ido mal desde que la serie finalizara.

Desde 2019, y con un comprensible parón por la pandemia, Headey ha intervenido en un par de películas de acción como protagonista (Gunpowder Milkshake y Nueve balas). Ahora prepara su primera película como directora, Violet, y podemos verla con un papel secundario en Los fontaneros de la Casa Blanca: serie histórica sobre el escándalo Watergate que encabezan Woody Harrelson y Justin Theroux en el seno de, precisamente, HBO. Headey, por tanto, está conforme con que el recuerdo de Juego de tronos se vaya diluyendo.

“Si alguien dice ‘oh, salías en Juego de tronos’, mi hijo más joven dice ahora cosas como ‘¿qué es Juego de tronos?’”, bromea la actriz.

