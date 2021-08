'Juego de Tronos': Lena Headey y Hannah Waddingham recuerdan su "traumática" escena juntas

Para toda aquella persona seriéfila que haya visto Juego de tronos y ahora esté enganchada a Ted Lasso, puede que resulte todo un shock descubrir que el personaje de Rebecca, la presidenta del club que entrena Lasso (Jason Sudeikis), es la misma actriz que interpretaba a la Septa Unella en Juego de tronos, Hannah Waddingham. Sí, la del Shame! (¡Arrepiéntete!).

Ahora, y con motivo del estreno de la segunda temporada de Ted Lasso, se ha producido un bonito reencuentro entre dos amigas fuera de la ficción y enemigas dentro de ella, la propia Waddingham y Lena Headey, la mismísima Cersei Lannister. Esta última fue una invitada sorpresa para moderar el coloquio que ambas mantuvieron acerca de la serie futbolera, pero en el que aprovecharon también para rememorar sus viejos tiempos en Desembarco del Rey y de paso alguna que otra anécdota embarazosa.

"Mi primer día en Juego de Tronos fue al final de aquellas escaleras", comienza Waddingham. "Había dado a luz a mi hija nueve semanas antes, así que ese día ni siquiera sabía cómo me llamaba. Y te dije (a Headey): 'Dios mío, esto es tan épico'... 'Oh, Dios mío, ¿alguna vez te acostumbras a esto?' Y tú estabas tan tranquila con todo, que pensé, 'quiero ser como ella cuando sea mayor'", comentaba entre risas la actriz encargada de dar vida a la despiadada Septa Unella.

Aunque estaba previsto que fuera un preguntas y respuestas para Waddingham, que es quien protagoniza junto a Sudeikis la serie, fue esta la que acabó sacándole todo tipo de curiosidades de Juego de Tronos a Lena Headey. Entre ellas, la anécdota del famoso final del personaje. En el último episodio de la sexta temporada, Cersei conseguía hacerse de nuevo con el poder y se cobraba su venganza con la mujer que la había avergonzado hasta la saciedad. ¿Cómo? Con una tortura basada en el "botellón" que fue toda una experiencia traumática para ambas actrices.

El final de la Septa Unella en 'Juego de Tronos' fue traumático para todos Cinemanía

"Quería preguntarte, algo de lo que nunca hablamos porque creo que a ambos nos pareció bastante traumático en su momento: Nuestras escenas de ahogamiento, o mejor dicho, de vino-ahogamiento," preguntaba Waddingham. "La gente siempre se sorprende de que eso haya sucedido en la realidad y no hubiera nada de CGI. Una cosa que he dicho muchas veces es que las dos nos sentíamos bastante incómodas, pero como con todas estas cosas, sabes que no te van a matar, así que sigues adelante y lo haces", comentaba la actriz, a lo que Headey respondía.

"Sí, eso para ti fue horrendo", respondía Headey. "Alguien me preguntó sobre eso el otro día y dije que como actriz todas tenemos límites o no los tenemos. Y no tener límites es, obviamente, muy emocionante cuando puedes ir a un lugar... pero algo así, cuando estás atada durante el rodaje durante 10 horas, me hizo sentirme horrible haciendo esa escena contigo", confesaba la intérprete.

El final, con la Septa Unella siendo ahogada en vino minutos antes de que Gregor Clegane (aka La Montaña) se encargara de hacer el resto, fue traumático para todos, especialmente para ambas intérpretes. Aunque, tirando de su humor británico que le caracteriza (especialmente en Ted Lasso), Waddingham intentaba al final quitarle hierro al asunto. "Una cosa que nos dio esa experiencia traumática -y tú caminando por las calles prácticamente con el coño fuera- fue que tú y yo nos acabamos haciendo amigas íntimas", dice Waddingham. "Y yo estaba muy nerviosa al unirme a ti porque eras como la reina de las reinas y yo era una cabeza hueca que había tenido un bebé nueve semanas antes", revelaba la actriz sin borrar un ápice de su sonrisa, fruto de su complicidad con Headey.

