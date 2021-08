‘Con amor, Victor’ es renovada por una tercera temporada

En 2018 Con amor, Simon obtuvo una gran resonancia en el público a través de los problemas de su protagonista (encarnado por Nick Robinson) a la hora de salir del armario frente a sus padres y compañeros de instituto. Era inevitable que tuviera algún tipo de derivación y esa fue la serie Con amor, Victor, que también disfrutó de un gran reconocimiento crítico desde su estreno. Producida por Hulu, la serie nos llegó a España vía Disney+, pero en el marco del catálogo más enfocado al público adulto de Star (algo que fue muy criticado en ciertos círculos). Ahora mismo Star tiene las dos temporadas que Con amor, Victor ha estrenado hasta la fecha, y pronto albergará una más.

Apenas un par de meses después de que Con amor, Victor lanzara su segunda temporada, y según se hacen eco medios como The Hollywood Reporter, Hulu ha decidido renovar la serie. Con amor, Victor, protagonizada por Michael Cimino, tendrá tercera temporada, aunque aún no se han dado detalles de cuántos capítulos la compondrán ni de una fecha de estreno. Al igual que otras plataformas de streaming, Hulu no publica sus datos de audiencia dentro de EE.UU., pero la renovación parece atestiguar que las desventuras del adolescente protagonista siguen conservando el apego del público, y hay un deseo general de ver cómo evoluciona este coming of age.

Con amor, Victor está desarrollada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, que en su momento también se ocuparan del guion de Con amor, Simon. Esta dupla de creativos se encuentra actualmente muy ocupada, pues al margen de la tercera temporada de Con amor, Victor está embarcada en la última entrega de This is Us (donde han ejercido habitualmente de directores) y en el desarrollo de Cómo conocí a vuestro padre, la serie protagonizada por Hilary Duff que también auspicia Hulu luego de que el reboot de Lizzie McGuire no llegara a buen puerto.

