Por qué Claire Foy y otros famosos se niegan a firmar autógrafos con boli azul: explicación del último viral de TikTok

Enfrentarse a los cazadores de autógrafos es una habilidad que toda estrella deberá adquirir tarde o temprano. Y en ella, claro, hay especialidades e incluso prohibiciones, como ha demostrado Claire Foy. Un vídeo que se ha vuelto viral en TikTok muestra a la actriz de The Crown poniendo una condición muy concreta a quienes quedarse con su firma.

En el clip, rodado en el Rockefeller Center de Nueva York, Foy se niega a firmar un autógrafo con la sencilla explicación "Yo no lo hago en azul" ["I don't do blue"] cuando un fan le ofrece un rotulador de ese tono. Sin embargo, no tiene ningún problema en estampar su firma para otro seguidor que pone en sus manos un marcador negro.

¿A qué se debe esto? Pues, pese a lo que pudiera parecer, no a una superstición ni a una manía. La costumbre de no firmar autógrafos en color azul, a la que ya se han sumado otros famosos, tiene un motivo muy concreto y muy práctico.

Más fáciles de falsificar

Según han explicado varios admiradores de Claire Foy (vía Decider) respondiendo al viral de marras, las estrellas de Hollywood tienen buenas razones para evitar el color azul en sus firmas. Se trata de que este tono resulta más fácil de fotocopiar para, a continuación, vender copias del autógrafo por internet.

Asimismo, los autógrafos con tinta de colores se venden por más dinero. Y las estrellas no tienen ganas de ayudar a aquellos que pretenden sacarse un extra convirtiendo su firma en mercancía.

El jugador de baloncesto Patrick Beverley también ha hablado sobre el tema, añadiendo otra razón para evitar el azul: "Me enseñaron que no debes usar un rotulador azul porque de esa manera pueden estampar esa firma en una camiseta y venderla". Una precaución, añade el atleta, que no es necesario tomar si la firma se escribe en verde o en negro.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.