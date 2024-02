Tras los pasos de La Mesías, la serie de los Javis en la que muchos espectadores encontraron paralelismos con la historia real de las Flos Mariae pese a la negativa de sus creadores, Movistar Plus+ prepara uno de los proyectos más esperados de este 2024, Celeste.

Nada más conocer los primeros detalles de la trama de esta nueva serie, muchos señalaban una inspiración en el caso de Shakira y su lucha en los tribunales españoles por una investigación de evasión fiscal. Ahora, el servicio de streaming ha compartido un primer adelanto de la ficción protagonizada por la actriz Carmen Machi.

Primer adelanto de 'Celeste'

"El artículo 9 de la Ley del IRPF 35/2006 establece que el contribuyente tiene su residencia habitual en España cuando permanezca más de 183 días en nuestro territorio", señala Carmen Machi en el papel de Sara Santano. Un primer adelanto compartido por Movistar Plus+ en el que el personaje incide en la frase "más de 183 días" para mostrar su relevancia en la trama de Celeste.

'Celeste' (Movistar Plus+): Sinopsis

En Celeste, Carmen Machi se introduce en la piel de Sara Santano, una inspectora de Hacienda que lleva toda su vida dedicada a la recaudación de impuestos. Después de 30 años dedicada en cuerpo y a alma a la Agencia Tributaria y a punto de prejubilarse, la profesional recibirá el encargo más complejo de su trayectoria: demostrar que la artista latina Celeste debe pagar sus impuestos aquí como residente en España.

Sara se encontrará con numerosos tropiezos en esta empresa teniendo en cuenta que Celeste es la gran estrella de la música latina internacional. Un verdadero fenómeno que llena estadios allá por donde pasa y gana dinero con otras marcas como su propio perfume, una marca de lencería y la promoción de un champú propio gracias a su melena kilométrica.

A partir de entonces, Sara dejará toda su vida aparcada para demostrar que Celeste pasó en nuestro país 184 días. La mitad del año más uno. Una trama que no ha pasado inadvertida para los espectadores, quienes que han visto numerosos paralelismos con el caso real de Shakira, que la llevaba recientemente a los tribunales españoles.

'Celeste' (Movistar Plus+): reparto y creador

Carmen Machi, actriz conocida por sus anteriores trabajos en Aída, La Mesías o Los abrazos rotos, entre decenas de grandes producciones, se sitúa en la piel de la protagonista, Sara Santano. Aún se desconoce la identidad del resto del reparto, especialmente de la diva latina que se situará como antagonista de Machi.

Lo que sí sabemos es que la serie ha sido creada por Diego San José, el hombre detrás de la trilogía Vota Juan, Vamos Juan y Venga Juan. El showrunner también es conocido por haber escrito junto junto a Borja Cobeaga los guiones de películas Pagafantas, No controles, 8 apellidos vascos, Fe de etarras o Superlópez.

Según ha declarado el propio San José, esta producción de Movistar Plus+ con 100 Balas (The Mediapro Studio) "nace del reto de levantar un thriller vertiginoso alrededor del personaje más gris que se me puede ocurrir: una inspectora de Hacienda de sesenta años que vive sola y que no tiene ninguna habilidad especial".

'Celeste' (Movistar Plus+): fecha de estreno

Aunque la plataforma de Telefónica aún no ha concretado la fecha exacta de la emisión de esta serie, sí que ha querido avanzar que será a lo largo de este 2024 cuando podremos disfrutar del thriller.

