Cancelan la serie 'Sexo/Vida', tras las quejas de su protagonista: "No volveré a trabajar para Netflix"

Netflix ha cancelado la serie Sexo/Vida apenas un mes después de estrenar la segunda temporada de esta serie, protagonizada por Sarah Shahi, Margaret Odette, Mike Vogel y Adam Demos.

Según el medio Deadline, citando a un portavoz de Netflix, la segunda temporada llevó la serie a un cierre natural, concluyendo las historias de los personajes clave cuyas relaciones llegan a un final feliz, y agregó que la plataforma está orgullosa del programa y el trabajo realizado por los productores.

La cancelación viene después de una entrevista en la que la protagonista, Sarah Shahi, criticó el ambiente del rodaje de la segunda temporada.

"Definitivamente no tuve el apoyo que tuve la primera temporada", dijo Shahi. "No voy a dejarla (la serie), pero definitivamente no tuve el apoyo que tuve la primera temporada de las personas involucradas en el programa", dijo Shahi.

La actriz texana, de 43 años, también predijo que "nunca volvería a trabajar para Netflix después de decir todo esto", en declaraciones al podcast Not Skinny But Not Fat.

Creado por Stacy Rukeyser, Sexo/Vida —inspirada en el libro 44 Capítulos Sobre 4 Hombres, de BB Easto— cuenta la historia de un triángulo amoroso entre una mujer, su esposo y su pasado, que ofrece una mirada nueva y provocativa a la identidad y el deseo femeninos.