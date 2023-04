Ya estamos en Semana Santa y, con ella, nos ha llegado tiempo de sobras para ponernos al día y engancharnos a nuevas series. Apunta que, además de las series recientes que puedes aprovechar para ver estos días, este fin de semana, las plataformas de streaming apuestan por grandes producciones.

A la continuación de series como Schmigadoon!, Dave o El Internado: Las Cumbres (que se despide con su última temporada), se suman nuevos títulos como la esperada Selftape de las hermanas Vilapuig, la aclamada por la crítica Bronca o el spin-off de Grease con nuevas Pink Ladies como protagonistas.

A continuación, 10 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas.

Heavenly Delusion (Disney+)

Altos muros llenos de vegetación separan dos mundos opuestos. A un lado, un Japón devastado, al otro, el Edén. En el primero, los hermanos Maru y Kiruko buscan huir de ese páramo infernal en el que el país lleva sumido 10 años, desde 2034, y encontrar ese paraíso que saben que existe, es sitio sin monstruos que devoren humanos: el Cielo. Mientras tanto, justo allí, al otro lado, un niño llamado Tokio se pregunta qué habrá más allá de los muros que envuelven su escuela.

Selftape (Filmin)

Joana y Mireia Vilapuig son las creadoras de esta serie de 6 capítulos. También son sus protagonistas, con sus mismos nombres y, sobre todo, con los mismos sentimientos que han vivido desde pequeñas, ambas con el sueño de ser actrices, una ilusión que, en vez de unirlas, las distanció. Una fue la protagonista de la exitosa Polseres vermelles, la otra, de la película Herois. Ahora, las hermanas protagonizan esta serie en la que ahondan en la envidia, la desesperación y la difícil situación de tener que mirar a la niña que fuiste para decirle que quizá se equivocó al escoger lo que quería ser de mayor.

Tiny Beautiful Things (Disney+)

Darle un vuelco a tu vida, aunque esta haga tiempo que no te gusta, es difícil, y da miedo, incluso si eso es precisamente lo que necesitas para empezar a ser feliz. Con un matrimonio que ha finalizado por completo y una hija adolescente que no soporta a su madre, la protagonista de Tiny Beautiful Things, interpretada por Kathryn Hahn, encuentra su propio punto de inflexión cuando un amigo le propone ser su sustituta como escritora de una columna de consejos. A pesar de no creerse capacitada para ello, puede que esta oportunidad sea exactamente lo que necesita en este momento.

Bronca (Netflix)

Descrita por el Time como "inteligente, disparatada y llena de humor negro", esta comedia de 10 episodios de Netflix se ha convertido en uno de lo estrenos más alabados por la crítica. "Sublime", "increíblemente fascinante" y "atrevida", Bronca muestra el lado más oscuro de la humanidad a través del conflicto derivado de un accidente de tráfico entre un contratista fracasado y una empresaria descontenta. Protagonizada por el nominado al Oscar Steven Yeun y la nominada al Emmy Ali Wong, te hará plantearte si realmente existe la gente normal o si, en el fondo, todos somos un poco Amy Lau y Danny Cho.

Schmigadoon! 2T (Apple TV+)

Una comedia musical que se ríe de los cuentos en los que el amor verdadero es la solución para todo atrapaba a sus protagonistas, una pareja que buscaba reavivar su relación, en el mágico pueblo de Schmigadoon. Allí, rodeados de bailes y canciones, debían encontrar... sí, lo has adivinado, ¡el amor verdadero!, para poder volver a casa. Protagonizada por Cecily Strong y Keegan-Michael Key, la producción ganadora de un Emmy vuelve a trasladarnos a ese pueblecito ambientado en los años 40 en el que Alan Cumming, Dove Cameron, Ariana DeBose y Fred Armisen son tus alegres vecinos.

El Internado: Las Cumbres 3T (Prime Video)

Tras ver a Ana de Armas triunfar en Hollywood y, recientemente, disfrutar de Martiño Rivas en su papel del actor porno más famoso de nuestro país, volvemos una vez más al internado que los vio crecer con la tercera temporada de la serie de Prime Video basada en aquella producción que nos mostró los peligros que podía esconder una escuela de élite. Protagonizada por Asia Ortega, Albert Salazar y Mia Lardner, los misterios de Las Cumbres llegan a su fin con esta última entrega.

Dave 3T (HBO Max)

En 2020 conocimos a este intento de artista interpretado por el rapero y comediante Lil Dicky (David Andrew Burd) quien, convencido de que debía convertirse en el rapero más importante del mundo, no dejaría que nadie se interpusiese en su camino. Dos temporadas más tarde, volvemos a reunirnos con él para su tercera entrega en la que, mientras inicia su primer gran tour, sigue con la idea de encontrar el amor. Sin embargo, tal y como podrá comprobar mientras recorre Estados Unidos, la fama puede fácilmente interponerse en el camino.

Las buenas madres (Disney+)

Fue galardonada con el premio Berlinale Series en el 73º Festival Internacional de Cine de Berlín y es uno de los estrenos más esperados de Disney. Basada en hechos reales, Las buenas madres narra la historia de Lea Garofalo (Micaela Ramazzoti), María Concetta Cacciola (Simona Distefano) y Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), tres mujeres que nacieron en el seno de la mafia italiana y que, con el apoyo de la fiscal Alessandra Cerreti, se atrevieron a desafiar a la ‘Ndrangheta en un intento por acabar con ella desde dentro.

Grease: Rise of the Pink Ladies (SkyShowTime)

La cafetería en la que Danny y Sandy tomaron batidos, las animadoras de blanco y rojo, los mecánicos y el equipo de futbol. Todo sigue ahí, solo faltaban las Pink Ladies. Aquellos escenarios que vieron enamorarse al chico rebelde y popular del instituto y a la niña buena recién llegada están a punto de vivir una revolución. Al fin y al cabo, el colegio sigue siendo esa distopia social en la que no siempre es fácil encajar. Por ello, lo mejor que puedes hacer es unirte a un grupo de amigas que te apoye y, por supuesto, haceros unas chupas de cuero rosas a juego para hacerle saber al mundo que habéis llegado para quedaros.

Transatlántico (Netflix)

Basada en la novela The Flight Portfolio de Julie Orringer, a su vez inspirada en hechos reales, narra la historia de Varian Fry, un periodista estadounidense que, durante su estancia en Marsella en 1940, montó un operativo que ayudó a 2000 refugiados judíos a huir de Francia y entrar en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Con el objetivo de rescatar a los grandes escritores, pintores y pensadores de su época, y lista en mano, al periodista y su aliada, la heredera estadounidense Mary Jayne Gold, pronto les comenzaron a asaltar las dudas: ¿Tenían ellos el derecho a decidir a quién salvar?

