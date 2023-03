Martiño Rivas (Nacho Vidal en 'Nacho'): "El tipo de pornografía que se consume es un reflejo de la sociedad que somos"

Cuando uno habla con el actor Martiño Rivas da la impresión de que está ante un profesional comprometido y honesto. El gallego de 38 años parece bastante educado y más bien tímido. Quizás por esto último, muchos de sus seguidores se sorprendieron al descubrir que era el protagonista de Nacho, una industria XXXL, una audaz serie biográfica de Nacho Vidal creada por Teresa Fernández-Valdés y Ramón Campos.

En los dos primeros capítulos de Nacho te pasas el tiempo fornicando. ¿Quemaste muchas calorías por sesión de rodaje?Empecé con casi 81 kilos y acabé con 75, así que imagino que alguna sí que tuve que consumir, sí.

¿Te ayudó a preparar las coreografías el hecho de ser un notable bailarín?No, lo que me ayudó fue tener a mis compañeras María de Nati y Miriam Giovanelli, la verdad. Con ellas tuve la mayoría de las escenas de sexo, aunque luego también hubo muchísimas más actrices y otras que no eran actrices sino bailarinas, modelos y otra gente que se prestó a participar en esta aventura. Había mucho recelo por parte de mucha gente, lo cual es comprensible, porque yo también tenía mis dudas al principio.



¿Quiénes os miraban con desconfianza?A medida que íbamos rodando, se nos caían muchísimas localizaciones. Íbamos a ir al Tibidabo y, en el último momento, misteriosamente, ya no se podía rodar allí. Cualquier instalación del ejército también era terreno prohibido. Varios ayuntamientos tampoco nos dejaron pisar su territorio. Cuando Nacho [Vidal] decía que hay gente que se acuesta pensando en él y se levanta pensando en él, yo lo veía como un discurso un tanto engreído, pero luego he podido comprobar que, verdaderamente, su figura tiene mucha fuerza y despierta opiniones contrapuestas.

¿Es cierto que el propio Nacho accedió a ser tu doble en la escena donde aparece en primer plano un pene mastodóntico?¿Te lo ha dicho Teresa [Fernández-Valdés, fundadora de Bambú Producciones], o es que asumes que es el suyo? Podría ser. Sí, puede que sea el de Nacho. También hay mucha gente que dice que no es el de Nacho. Siempre nos quedará la duda.

Fotograma de 'Nacho' Cinemanía

¿Dirías que el cine porno actual es demasiado machista y fomenta la violencia contra la mujer?Me parece que la pornografía que se consume y demanda es un reflejo de la sociedad que somos. Creo que en el porno se apela a gustos más o menos diversos, pero que hay una cierta variedad de oferta y que no todas tienen potencialmente el mismo poder negativo. Dicho eso, yo no creo que el porno deba ser tu único referente a la hora de expresarte sexualmente. De ser así, sería un peligro. Pero eso es ya responsabilidad de cada uno.

Creo que nunca te ha importado rodar sin ropa. ¿Hay algo a lo que sí suelas negarte en el trabajo?Me gusta sentirme partícipe. No me gusta sentirme un muñeco, ni que me impongan cosas. Creo mucho en el diálogo creativo, y me gusta tener cierto margen de maniobra a la hora de recibir una pauta y poder luego reinterpretarla y llevarla a un lugar desde el cual yo sienta que estoy haciendo algo con honestidad. Cuando me imponen las cosas porque sí, puedo ser un poco ‘Martirio Rivas’.

Fotograma de 'Nacho' Cinemanía

España se enamoró de ti con El internado. ¿Cómo logró lidiar un tipo vergonzoso e inseguro como tú con semejante boom?No fue fácil, la verdad. Por otro lado, si te reconocen es porque algo que has hecho ha tenido cierto impacto, y ese es el objetivo. A mí me gustaría que esta serie la viera el mayor número posible de gente, porque la hemos hecho con mucho cariño y con la voluntad de que se entretengan. Si pasase totalmente desapercibida, no me haría especialmente feliz. En su día, fue difícil. Cuando tienes 21 años, te mudas de A Coruña a una ciudad como Madrid y, de pronto, el entorno en el que te mueves y la forma en que la gente interactúa contigo cambian de un día para otro, necesitas un periodo de adaptación. Creo que eso es lo que me pasó a mí.

Uno de tus objetivos era conseguir el respeto de la profesión.Ya no me preocupa tanto eso, no tengo ya esa necesidad de agradar. Algo que pasa mucho en esta industria, y en lo que yo soy muy receloso, es cuando por ejemplo vas a trabajar con alguien y otro te dice: “¿Vas a trabajar con esta persona? ¡Pues prepárate!”. Yo nunca hago caso a eso. Con todo el mundo empiezo desde cero. Intento siempre llegar con una mirada limpia, ser honesto conmigo mismo y desprender el tipo de energía que yo creo que contribuye a hacer de esta profesión un sitio más amable. Pero en un set de rodaje tampoco puede ser todo coser y cantar. Tiene que haber una cierta pulsión creativa. Creo que, si no la hay, esto no funciona.

