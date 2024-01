La increíble transformación física de Sofía Vergara para ser una narcotraficante en 'Griselda'

Si algo parecía incapaz de hacer Sofía Vergara, era pasar inadvertida. Sin embargo, Griselda, su nueva serie para Netflix, que ha llegado a España el 25 de enero, ha demostrado que la de Barranquilla también puede mimetizarse en sus personajes. Las fotografías de Vergara, caracterizada como la reina de la cocaína, han inundado las redes sociales y sorprendido a varios internautas, que no reconocieron a la colombiana.

Sólo hay una persona a la que la transformación no le ha entusiasmado: a Michael Corleone. El hijo menor de Griselda Blanco, mentora de Pablo Escobar y asesinada en 2012 por un sicario, no identifica a su madre en el rostro prostético de Vergara: “Mi madre era una mujer hermosa y me parece una locura que quieran afearla sólo porque era narcotraficante”, se ha quejado, en una entrevista, Michael Corleone Blanco. Para el benjamín de Griselda, las fotografías que le tomaron en la cárcel a su madre no le hacen justicia, pero son esas, precisamente, las que Netflix ha decidido tomar como base para su adaptación.

Griselda Blanco junto a su hijo Michael Corleone Cinemanía

Corleone ha sellado su malestar con una demanda a la plataforma, ya que considera que se han servido de material personal sin retribuirle su uso. Pero, sobre todo, ha afirmado que “si Griselda viviese, Sofía Vergara no se habría salido con la suya al intentar hacer esta serie sin consultarlo con la familia”. La ambigüedad de la frase, sumada al nombre de Michael Corleone, lleva inevitablemente a pensar que la estrella colombiana puede considerarse afortunada por no estar, a estas alturas, durmiendo con los peces.

¿Cómo se ha convertido Sofía Vergara en Griselda Blanco?

Aunque la actriz ha dicho que tener 51 años es “horrible”, es evidente que sus 51 no son los del común de los mortales. Por tanto, para transmutarse en la reina de la cocaína, Vergara se ha sometido a largas sesiones de maquillaje, que pasaban de las dos horas, más una adicional cuando acababa el rodaje, en la cual la despojaban de todos los potingues bajo los que estaba escondida.

Además de emplear prótesis dentales y nasales, amén de las obligatorias pelucas, Vergara ha modificado su forma de caminar y hablar para “desaparecer” por completo cuando las cámaras comenzasen a rodar.

Sofía Vergara, antes de comenzar sus sesiones de maquillaje para 'Griselda' Instagram de Sofía Vergara

